Цените на основните зърнени храни остават сравнително спокойни на световните борси

За втора поредна седмица котировките на основните зърнени контракти останаха без значими промени на световните борсови пазари и цените останаха сравнително спокойни, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

В Чикаго пшеницата с доставка септември не отбелязва движение спрямо старата си цена от 217 щ.д./т, но във Франция има минимално помръдване нагоре – с едно евро до 202 евро/тон. В Украйна за доставка този месец цената добави три долара до 243 щ.д./тон, а в Русия след предишното поевтиняване, последва слабо наваксване с два долара до 239 щ.д./тон.

Движението на цената при царевицата за доставка август-септември е по-разнопосочно.

В САЩ е с плюс един долар до 198 щ.д./тон. Във Франция след предишните колебания и повишение, сега котировките се връщат надолу с шест евро до 196 евро/тон. В Украйна отново има поскъпване – с два долара до 255 щ.д./тон.

Рапицата на Euronext за доставка през месец ноември 2025 година, която няколко месеца отбелязва сериозни пикове и спадове, преди седмици се изстреля нагоре, след това за пореден път се срина рязко със рекордна загуба, после отново се изстреля нагоре и след това поевтиня сериозно, и отново скок. Тази седмица движението отбелязва слабо покачване с две евро до 475.75 евро/тон.

Контрактите за нерафинирано слънчогледово олио на борсата в Ротердам преживяха срив и последващ рязък възход в началото на пролетта, и отново нов срив. За няколко седмици имаше известно наваксване, но през юни отново станахме свидетели на поредица от рекордни загуби, а в последните дни имаше впечатляващо поскъпване. Тази седмица в средата на месец август цената стремглаво се спусна надолу със загуба от 45 долара до 1210 щ.д./тон.

Рафинираната захар, доставка октомври, следваше дълъг низходящ тренд още от края на миналия месец, но тези дни промени рязко посоката и поскъпна с 26.90 долара до 489.40 щ.д./т на борсата в Лондон.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, като котировките се повишиха от 340 до 395 лв./тон (173.84 – 201.96 евро/тон.) Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е също нагоре – 450 лв./т, (230.08 евро/тон.), но купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./тон (138.05 евро/тон.).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/тон.) до 6800 лв./тон (3476.78 евро/тон.).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за дърва за огрев на 105 лв./т (53.69 евро/тон) и за пелети на 470 лв./тон (240.31 евро/тон). Газьол за ПКЦ се продаде на 1827.33 лв./хил. л (934.30 евро/хил. л), гориво за отопление – на 1867.26 лв./хил. л (954.71 евро/хил. л), а газ пропан бутан – от 875 до 900 лв./хил. л (447.38 – 460.16 евро/хил. л). Изкупиха се и газ метан на 1.87 лв./кг (0.96 евро/кг) и скрап от алуминий на 1690 лв./тон (864.08 евро/тон).