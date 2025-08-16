РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Цените на основните зърнени храни остават сравнително спокойни на световните борси

царевица котировки

За втора поредна седмица котировките на основните зърнени контракти останаха без значими промени на световните борсови пазари и цените останаха сравнително спокойни, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

В Чикаго пшеницата с доставка септември не отбелязва движение спрямо старата си цена от 217 щ.д./т, но във Франция има минимално помръдване нагоре – с едно евро до 202 евро/тон. В Украйна за доставка този месец цената добави три долара до 243 щ.д./тон, а в Русия след предишното поевтиняване, последва слабо наваксване с два долара до 239 щ.д./тон. 

Движението на цената при царевицата за доставка август-септември е по-разнопосочно.

В САЩ е с плюс един долар до 198 щ.д./тон. Във Франция след предишните колебания и повишение, сега котировките се връщат надолу с шест евро до 196 евро/тон. В Украйна отново има поскъпване – с два долара до 255 щ.д./тон.  

Рапицата на Euronext за доставка през месец ноември 2025 година, която няколко месеца отбелязва сериозни пикове и спадове, преди седмици се изстреля нагоре, след това за пореден път се срина рязко със рекордна загуба, после отново се изстреля нагоре и след това поевтиня сериозно, и отново скок. Тази седмица движението отбелязва слабо покачване с две евро до 475.75 евро/тон. 

Контрактите за нерафинирано слънчогледово олио на борсата в Ротердам преживяха срив и последващ рязък възход в началото на пролетта, и отново нов срив. За няколко седмици имаше известно наваксване, но през юни отново станахме свидетели на поредица от рекордни загуби, а в последните дни имаше впечатляващо поскъпване. Тази седмица в средата на месец август цената стремглаво се спусна надолу със загуба от 45 долара до 1210 щ.д./тон. 

Рафинираната захар, доставка октомври, следваше дълъг низходящ тренд още от края на миналия месец, но тези дни промени рязко посоката и поскъпна с 26.90 долара до 489.40 щ.д./т на борсата в Лондон.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна

Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, като котировките се повишиха от 340 до 395 лв./тон (173.84 – 201.96 евро/тон.) Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е също нагоре – 450 лв./т, (230.08 евро/тон.), но купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./тон (138.05 евро/тон.).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/тон.) до 6800 лв./тон (3476.78 евро/тон.). 

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за дърва за огрев на 105 лв./т (53.69 евро/тон) и за пелети на 470 лв./тон (240.31 евро/тон). Газьол за ПКЦ се продаде на 1827.33 лв./хил. л (934.30 евро/хил. л), гориво за отопление – на 1867.26 лв./хил. л (954.71 евро/хил. л), а газ пропан бутан – от 875 до 900 лв./хил. л (447.38 – 460.16 евро/хил. л). Изкупиха се и газ метан на  1.87 лв./кг (0.96 евро/кг) и скрап от алуминий на 1690 лв./тон (864.08 евро/тон).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени