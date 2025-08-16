След срещата на Тръмп с Путин: Има значителен напредък, но няма окончателна договореност

След продължилата близо три часа среща във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ близо до Анкъридж в Аляска американският президент Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин заявиха по време на съвместна пресконференция, че е постигнат значителен напредък в посока споразумение за потенциално прекратяване на войната в Украйна. От думите им обаче стана ясно, че все още не е постигната окончателна договореност. Нито един от двамата лидери не разкри детайли, свързани с разговорите, а на репортерите не беше дадена възможност да задават въпроси.

„Няма сделка, докато няма сделка„, уточни президентът на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че коментира, че срещата била изключително продуктивна и имало много, много точки, по повечето от които било постигнато съгласие. Имало и няколко важни, по които те нямат голям прогрес, но са постигнали известен напредък.

По думите на руския президент, който говори пръв на съвместната пресконференция, има постигнати споразумения и разговорите били проведени в конструктивна атмосфера на взаимно уважение.

В края на изявленията Доналд Тръмп се обърна към Путин с думите: „Вероятно ще се видим отново много скоро“, на което руският му президент му отговори с въпрос: „Следващият път – в Москва?“, а американският президент реагира с думите: „Интересно! Ще бъда критикуван за това. Но обмислям такъв вариант.“ Той добави и че ще се обади на Зеленски и на европейските лидери.

Какво заяви руският президент по повод отношенията със Съединените щати:

Русия и САЩ са близки съседи, въпреки че са разделени от океан.

Когато се срещнах с Тръмп, след като слязох от самолета, му казах: „Добър ден, скъпи съседе. Много е хубаво да ви видя в добро здраве и жив.“

Значителна част от общата история на Русия и САЩ е свързана с Аляска.

Руската федерация е благодарна на САЩ за грижовното им отношение към паметта на съветските войници, погребани в Аляска.

Отношенията между Русия и САЩ са се сринали до най-ниската си точка от Студената война насам. Среща ни наистина е закъсняла.

Важно е Русия и САЩ да обърнат страницата и да се върнат към сътрудничеството.

С Тръмп установихме много добри директни контакти.

Русия и САЩ имат много интересни области за съвместна работа – от сферата на технологиите до Арктика.

По отношение на уреждането на въпроса с войната в Украйна Путин призна, че Тръмп е заявил, че ако той е бил президент, е нямало да има война. „Потвърждавам, че това е така„, заяви руският президент. Той обърна внимание, че за да бъде устойчиво уреждането на украинския въпрос, трябва да се изкоренят дълбоките причини за кризата.

„Русия има интерес да сложи край на украинската криза и е готова да работи за сигурността на Украйна. Надявам се, че днешните споразумения ще се превърнат в отправна точка за постигане на мир в Украйна. Очакваме, че Киев и европейските столици няма да възпрепятстват настъпващия напредък в уреждането на въпроса с Украйна„, бяха част от изказванията на руския президент.