Ходенето пеш до работа намалява риска от рак на черния дроб и бъбреците

Пешеходна пътека пешеходец

Пешеходните маршрути до работа не само спестяват пари и увеличават физическата активност, но и намаляват риска от редица видове рак. Според проучване на Оксфордския университет и Университета в Окланд (Нова Зеландия), ежедневното ходене почти наполовина намалява риска от тумори на черния дроб и намалява вероятността от рак на бъбреците с една трета.

В проучването са участвали над 250 000 жители на Обединеното кралство на възраст от 40 до 69 години. От тях 14% са ходили пеша до работа, 8% са карали колело, 15% са използвали обществен транспорт, а 63% са шофирали. В същото време, според учените, ежедневното шофиране увеличава риска от рак на пикочния мехур с 40 процента.

По-рано същата група изследователи установи, че

активното пътуване до работа намалява вероятността от развитие на рак на гърдата и червата.

Резултатите са публикувани в Международния журнал по епидемиология.

Изследователите отбелязват, че ходенето пеша и колоезденето позволяват да включите физическа активност в ежедневния си график, докато пътуванията с кола увеличават времето, прекарано в заседнал начин на живот.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

