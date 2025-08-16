Криптовалути влизат в над 100 швейцарски супермаркета чрез партньорство с Binance Pay и DFX.swiss

Швейцарските потребители вече могат да плащат за ежедневните си хранителни покупки със стейбълкойни и други криптовалути, благодарение на новото партньорство между SPAR, Binance Pay и DFX.swiss. Това съобщиха от Binance – водеща глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи.

Чрез това сътрудничество с Binance Pay – крипто платежно решение на Binance – и швейцарската финтех компания DFX.swiss, клиентите вече могат да плащат с криптовалути в над 100 магазина SPAR в цяла Швейцария. Това е първото национално внедряване на крипто платежна система в швейцарската търговия с хранителни стоки. Разгръщането вече напредва в мрежата на SPAR, като през следващите месеци над 300 обекта ще поддържат криптоплащания.

Интеграцията позволява на клиентите да плащат мигновено с над 100 поддържани криптовалути, включително популярни стейбълкойни, обезпечени в евро и долари, без такси за трансакция, директно чрез приложението Binance Pay. Плащанията се уреждат в швейцарски франкове (CHF) или друга валута чрез интеграцията на DFX.swiss.

„Умните решения за портфейлни плащания, каквито предлага DFX в комбинация с Binance Pay, ще бъдат бъдещето – клиентите все по-често ги търсят, а търговците спестяват около две трети от комисионните такси в сравнение с картовите плащания“, отбелязва Андре Шерер, управляващ директор на SPAR Швейцария.

Тази инициатива идва на фона на нарастващото глобално търсене на стейбълкойни и цифрови платежни решения. Швейцария, отдавна призната като световен криптоцентър, сега предприема важна стъпка към разширяване на ежедневното, реално приложение на криптовалутите – отвъд институционалните финанси и в потребителската търговия, улеснявайки както жителите, така и международните посетители в използването на цифрови активи в ежедневието.

„С разрастването на приемането на криптоплащания сме горди, че нашата технология подкрепя толкова доверена и широко разпространена търговска марка като SPAR. Това сътрудничество показва как криптовалутите вече са част от ежедневието – включително пазаруването в супермаркети – и подчертава мощната синергия между традиционната търговия и дигиталните платежни решения, предлагайки обогатено пазаруване. Това е доказателство, че криптовалутите не са само за търговци или институции – те са за всички“, коментира Йонас Юнгер, регионален директор на Binance.

На касата клиентите могат да завършат покупката, като просто сканират QR кода „OpenCryptoQR“ на DFX Swiss чрез приложението Binance Pay. Плащането се обработва мигновено в избраната криптовалута, включително стейбълкойни, обезпечени в евро или долари. След това DFX.swiss улеснява конвертирането в CHF или друга фиатна валута, гарантирайки, че SPAR получава пълната сума във фиат.

С тази интеграция пазаруването на хранителни стоки става едно от най-достъпните реални приложения на криптоплащанията в Швейцария досега. Разнообразната клиентска база на SPAR вече може да се възползва от безпроблемно крипто платежно изживяване, докато търговците продължават да работят със същата финансова инфраструктура, която познават.

„Вярваме, че криптоплащанията трябва да се усещат толкова естествени, колкото и всяка друга форма на плащане, а това партньорство прави тази визия реалност. Нашата мисия е да свържем света на цифровите активи с ежедневните транзакции и сме горди, че захранваме една от най-утвърдените търговски мрежи в Швейцария в този преход“, казва Сирил Томен, основател на DFX.swiss.

SPAR Group Switzerland, с централен офис в Госау, кантон Швейцария, притежава изключителен национален лиценз от SPAR International от 1989 година. През април 2016 г. компанията става изцяло притежание на The SPAR Group Ltd., Южна Африка. Швейцарските операции включват мрежа от 250 квартални супермаркета SPAR, магазини за бързо обслужване SPAR Express и мини магазини SPAR, допълнени от 11 търговски центъра за търговия на едро TopCC. Приблизително една трета от кварталните магазини SPAR са собственост на компанията, а останалите две трети се управляват от независими франчайз партньори. Освен това SPAR Switzerland доставя стоки на независими големи търговци на дребно и на редица други клиенти на едро.

Групата има над 2200 служители на пълно работно време, включително над 200 стажанти. Пазарите SPAR предлагат широка гама от продукти, с акцент върху пресни, местни и биологични стоки, комбинирани с конкурентни цени.

SPAR International, със седалище в Нидерландия, оперира в 50 страни чрез глобална лицензионна структура. Като най-голямата доброволна верига за търговия на дребно в света, тя обхваща приблизително 13 900 супермаркета, генериращи годишни продажби на дребно в размер на 47 милиарда евро. Основана през 1932 г. в Нидерландия, името „SPAR“ се превежда като „ела“ на нидерландски, символ, който гордо е представен в логото на компанията.