Тръмп е предал на Путин писмо от жена си, посветено на отвлечените украински деца

По време на срещата си с руския президент Владимир Путин в Аляска американският държавен глава Доналд Тръмп му е предал писмо от жена си, съобщи Euractiv.

В писмото Мелания Тръмп е обърнала внимание на страданията на отвлечените в Русия украински деца, твърдят двама служители на Белия дом, цитирани от „Ройтерс“.

Украйна обвинява Русия, че е отвлякла около 20 000 деца в руски или окупирани територии – действие, което Киев приема за военно престъпление и за възможен акт на геноцид съгласно международното право. От своя страна Русия твърди, че само премества децата, за да ги защити от конфликтните зони.

На 8 май Европейският парламент прие резолюция, в която осъжда „геноцидната стратегия“ на Русия, като отбелязва, че основната цел на Москва е да заличи украинската идентичност.

Евродепутатите поискаха от Русия незабавно да разкрие самоличността и местонахождението на всички отвлечени деца и да гарантира тяхното безопасно завръщане по родните им места.

