Карлово и Калофер събират почитатели на дантелата

От днес (16 август) до 18 август в читалището в Карлово се провежда 21-вият Световен конгрес на дантелата OIDFA 2025, съобщава БТА. В него са се включили над 200 участници от 28 държави. България за първи път е домакин на подобно събитие.

Конгресът, на който могат да се разгледат произведения на изкуството, изработени от дантела в стил, характерен за всяка отделна държава, е организиран от Международната асоциация на дантелиерите (OIDFA) и българското сдружение “Български център за совалкова и шита дантела„, с подкрепата на Министерството на културата и Народното читалище „Васил Левски – 1861 година“.

Организаторите на конгреса признават, че към днешна дата наблюдават възраждане на занаята и превръщането му в изкуство.

Освен щанда на България, който е част от Световния конгрес на дантелата, посетителите и участниците могат да видят и други традиционни български продукти и занаяти. Сред тях са дърворезба, тъкане на стан, български розови продукти, медни бижута.

В програмата на конгреса са включени работни ателиета, лекции и изложби, представящи различни техники и традиции в плетенето на совалкова дантела от цял свят. Организирани са детски работилници, а вечерите ще бъдат изпълнени с музика и танци. Предстои и конкурс за най-добър модел, създаден от дантела.

Свои пана и щандове са изложили представители на Великобритания, Швейцария, Белгия, Норвегия, Словения, Полша, САЩ, Република Южна Африка, Австралия.

Япония демонстрира традиционното си изкуство цуруши казари. Посетителите имат възможност да разгледат и интересна морска картина от Нова Зеландия, изработена от дантела и дървени орнаменти.

Конгресът е под патронажа на съпругата на президента на Република България Десислава Радева. Сред официалните гости са представители на OIDFA, както и Пламен Славов, секретар на президента на Република България по въпросите на културата.

Паралелно със Световния конгрес на дантелата този уикенд се провеждат и традиционните Празници на Калоферската дантела. Събитията от програмата в Калофер са финансирани от Национален фонд “Култура”, а цялостната организация на празниците се осъществява благодарение на целево финансиране от Министерството на културата.

Совалковата дантела започва развитието си още през 1910 година в Калофер. Между 1910 г. и 1935 г. в града е имало училище, където момичетата са се обучавали в тънкостите на плетенето й.