Кметът на Бургас задейства BG-ALERT заради пожар край Българово

Българово

Заради сериозен пожар край бургаския град Българово е поискано съдействие от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери, съобщи кореспондент на БНР. По-рано кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-ALERT с призив за евакуация на населението от застрашените райони.

Огънят е възникнал от две обитаеми вили във вилната зона „Лозницата“, където бил запален в дворовете. По-късно, заради силния вятър, той обхванал още четири къщи. Пожарът е засегнал и една борова гора, която е в непосредствена близост до града, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Оттам уточниха, че се правят просеки, за да се пресече пътят на огъня към къщите.

На място действат шест пожарни автомобила, като кметът Димитър Николов и областният управител Владимир Крумов координират дейността на институциите на терен.

Пожар гори и край варненския град Аксаково близо до магистрала „Хемус“. От полицията във Варна съобщиха, че горят сухи треви на голяма площ, като са засегнати и селскостопански постройки. На място с огъня се борят 7 противопожарни екипа.

