Районният съд в Несебър пусна под домашен арест шофьора на АТВ, бутнал петима в „Слънчев бряг“

Районният съд в Несебър пусна под домашен арест 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август блъсна с АТВ петима души в курорта „Слънчев бряг“, съобщи БТА. Сред пострадалите са три деца и двама възрастни. В реанимацията в бургаската болница са 4-годишно момченце и майка му. Те са с тежки черепно-мозъчни травми и в изкуствена кома. В болница със счупен таз остава и служител на близък хотел. Другите две деца са по-леко пострадали.

Районната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на младежа за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. Появи се информация, че родителите на 18-годишния младеж, задържан за катастрофата, са служители на МВР. По този повод близки на пострадалите изразиха притесненията си, че 18-годишният младеж няма да получи адекватна присъда.

Роднина на пострадалите – Юлиан Здравков, призова вътрешния министър Даниел Митов да направи проверка по случая, като помоли тя да не се извършва от Бургас или от Ямбол, където, по думите му, родителите на младежа имали връзки, съобщи „Нова телевизия“.

Първоначално се появи информация, че спирачките на караното от младежа АТВ не работели.

Христо Караилиев – управителят на хотела, в който се спряло превозното средство на младежа, разказа пред БНР, че преди малко повече от 2 години на същото място станала подобна катастрофа с АТВ, като такива превозни средства били отдавани под наем в близост до района на инцидента. Тогава шофиращият с АТВ блъснал продавачка на царевица и от излялата се върху нея вряла вода тя получила сериозни изгаряния. Според Караилиев, за да се избегнат други такива инциденти в бъдеще, е нужен по-голям контрол и за техническото състояние на колите, и за шофьорските умения на човека, който ги наема.