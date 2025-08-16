Европейските лидери: Готови сме да работим за тристранна среща с Тръмп и Зеленски

Реакцията на европейските лидери по повод срещата между Тръмп и Путин в Аляска не закъсня. В обща позиция френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, президентът на Финландия Александър Стуб, министър-председателят на Полша Доналд Туск, председателят на Европейския съвет – Антонио Коща и председателката на Европейската комисия – Урсула фон дер Лайен – приветстваха усилията на президента Тръмп за спиране на убийствата в Украйна, за прекратяване на руската агресия и за постигане на справедлив и траен мир.

Както обяви президентът Тръмп, „няма сделка, докато няма сделка“. Както и самият той планира следващата стъпка трябва да бъдат по-нататъшни разговори, включително с президента Зеленски, с когото той скоро ще се срещне.

Ние сме готови да работим с президента Тръмп и с президента Зеленски за тристранна среща на върха с европейска подкрепа, пишат още евролидерите.

Ясно е, че Украйна трябва да има железни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост. Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурност. Коалицията на доброволците е готова да играе активна роля.

Не трябва да се поставят ограничения по отношение на въоръжените сили на Украйна или върху сътрудничеството ѝ с трети страни. Русия не може да има право на вето за пътя на Украйна към ЕС и НАТО, добавят още евролидерите.

Украйна ще трябва да вземе решения за своята територия. Международните граници не трябва да се променят със сила.

Нашата подкрепа за Украйна ще продължи. Решени сме да положим повече усилия, за да запазим Украйна силна, за да постигнем приключване на бойните действия и справедлив и траен мир.

Докато убийствата в Украйна продължават, ние сме готови да продължим с натиска срещу Русия. Ще засилваме санкциите и ще предприемаме още по-широки икономически мерки, за да окажем натиск върху военната икономика на Русия, докато не се постигне справедлив и траен мир.

Украйна може да разчита на нашата непоколебима солидарност, докато работим за мира, който ще защитава жизненоважните интереси на Украйна и Европа в посока на сигурността, се казва още в общата позиция.

Междувременно стана ясно, че тази нощ, докато е вървяла срещата между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, Русия е изстреляла 85 дрона от типа „Шахед“ и балистична ракета „Искандер-М“ срещу Украйна.

От Москва също така се похвалиха, че техни войски са превзели село Колодязи в източната част на Донецка област, както и село Воронеж в съседната Днепропетровска област. Според украински медии руските войски са все още далеч от селото.