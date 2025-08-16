С призив „Дарявайте стволови клетки“ трансплантирани изкачват Черни връх

Тази събота, 16 август, у нас се провежда първото масово изкачване на Черни връх от трансплантирани. Инициатор е ултрамаратонецът Димитър Михайлов, съобщава БНР.

Стартът бе даден в 09.00 часа от сборния пункт – чешмата пред хижа „Алеко“, като маршрутът е Черни връх – планинска учебна спортна база „Проф. Иван Стайков“. Целта на изкачването е популяризация на донорството и по-специално на стволовите клетки, както и стимулиране на двигателната активност сред трансплантираните.

Пиринка Петрова, председател на Българско сдружение „Лимфом“ обърна внимание, че Българският регистър на стволови клетки се нуждае непрекъснато от нови попълнения и актуализация. Тя подчерта, че по-големият брой донори в регистъра увеличават възможностите за лечение на стотици пациенти от България и света с хематологични и други заболявания, за които трансплантацията е единственият шанс за живот.

Тя добави, че има Национална публична банка за стволови клетки и тя е част от Клиниката по клинична имунология на УМБАЛ „Александровска болница“.

Българският регистър за донори на костен мозък и периферни стволови клетки е член на Световния регистър, в който има повече от 39 млн. души от над 55 страни.

Подходящи за донорство са всички клинично здрави лица между 18 и 55 години. Към момента дарителите в България са по-малко от 4 000 души.