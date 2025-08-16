Президентът на украйна Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник, след като е провел „дълъг и съдържателен разговор“ с Тръмп, а по-късно и с европейски лидери, за да ги информира относно срещата на върха в Аляска.

Украйна за пореден път потвърждава, че е готова да работи възможно най-ефективно за мир. Президентът Тръмп ме запозна за срещата си с руския лидер, относно основните точки на разговора. Важно е силата на Америка да влияе на ситуацията.

Подкрепяме предложението на президента Тръмп за тристранна среща Украйна – Америка – Русия. Украйна подчертава: ключови въпроси могат да се обсъждат на ниво лидери, а за това е подходящ тристранният формат.

Всички подробности за края на убийствата, края на войната, ще обсъдя с президента Тръмп във Вашингтон в понеделник. Оценявам поканата.

Важно е европейците да участват на всички етапи за надеждна гаранция за сигурност с Америка. Обсъдихме положителни сигнали от американската страна относно участието в гарантирането на сигурността на Украйна. Продължаваме да съгласуваме позициите си с всички партньори. Благодаря на всички, които помагат!

