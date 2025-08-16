Сметопочистващата фирма в Пазарджик обяви, че не бойкотира общината

Сметопочистващата фирма „Брокс“, която кметът на Пазарджик Петър Куленски заподозря, че нарочно саботира града му, обяви, че няма интерес от подобно нещо и спазва задълженията си.

От фирмата призоваха общината да поеме контролните си функции по отношение на нерегламентираното изхвърляне на строителни и зелени отпадъци, на опаковки, мебели и електроуреди в и до контейнерите.

„До момента Общината не е изградила и обещаното Общинско депо за строителни и едрогабаритни отпадъци. Общината преди всичко трябва да създаде условия и ред къде и кога гражданите да изхвърлят въпросните отпадъци, за което от „Брокс“ са давали многократни идеи и предложения на експертите от сектор „Екология“, пишат от фирмата.

В същото време Куленски коментира, цитиран от БТА, че Община Пазарджик предприема спешни действия за почистване на натрупаните отпадъци около контейнерите в града. Той добави, че вече са закупени два специализирани камиона, които всекидневно ще обслужват проблемните участъци, където сметопочистващата фирма „Брокс“ не е изпълнила задълженията си.

Екипите ще работят заедно с екоинспекторите на общината, които ще документират всяко нарушение и ще налагат санкции в размер на 1500 лв. за необслужен контейнер и за непочистена площадка.

През седмицата са съставени 23 акта за констатирани нарушения на стойност близо 70 000 лв., които ще бъдат удържани от месечната фактура на фирмата за почистване. На нея ще бъдат наложени и допълнителни санкции заради това, че не извършила почистване и миене на улиците по утвърдения график.

Съставени са предупредителни протоколи и на верига хранителни магазини, които системно засипват площадките около контейнерите с кашони и чували. Ако те продължават с тази практика, ще им бъдат наложени и глоби.

Кметът Куленски добави и че Агенцията за обществени поръчки е дала ход на процедурата за закупуване на смепоточистваща техника и контейнери, като ще бъдат подсигурени всички необходими 1100 контейнера за града и селата Главиница, Мокрище и Ивайло. Също така ще бъдат поставени 69 нови цветни контейнера за разделно събиране на отпадъци. Куленски уточни, че новите контейнери нарочно са с по-тесни отвори, за да се предотврати изхвърлянето на битови и строителни отпадъци.