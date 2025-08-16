Заради верижна катастрофа движението през Прохода на Републиката е ограничено

Заради верижна катастрофа между три леки автомобила движението през Прохода на Републиката, в района на село Вонеща вода е ограничено, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Колите са пренасочвани през прохода „Шипка“ или по обходен маршрут, като шофьорите на тежкотоварни автомобили над 12 тона изчакват на място.

По първоначална информация има един пострадал човек. На мястото на инцидента полицията прави оглед.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка на интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.