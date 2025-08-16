РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

До вторник движението на влаковете между Гълъбово – Симеоновград ще се възстанови

Десетки служители на пожарната, НКЖИ и други компании бяха на мястото, където снощи край симеоновградското село Пясъчево дерайлира товарна композиция с 22 цистерни.

Още от рано сутринта, започна разчистването на цистерните. До късно снощи е продължило обливането с вода на част от тях с цел да се намали температурата на останалото в тях дизелово гориво, съобщи кореспондент на БНР.

Вече всички цистерни от товарната композиция са изтеглени от жп линията. 

По данни на прокуратурата в нея е имало близо 1900 тона гориво. 

В момента влакове между Гълъбово и Симеоновград не се движат, но прогнозите са, че до вторник разписанието им ще бъде възстановено.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени