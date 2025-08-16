До вторник движението на влаковете между Гълъбово – Симеоновград ще се възстанови

Десетки служители на пожарната, НКЖИ и други компании бяха на мястото, където снощи край симеоновградското село Пясъчево дерайлира товарна композиция с 22 цистерни.

Още от рано сутринта, започна разчистването на цистерните. До късно снощи е продължило обливането с вода на част от тях с цел да се намали температурата на останалото в тях дизелово гориво, съобщи кореспондент на БНР.

Вече всички цистерни от товарната композиция са изтеглени от жп линията.

По данни на прокуратурата в нея е имало близо 1900 тона гориво.

В момента влакове между Гълъбово и Симеоновград не се движат, но прогнозите са, че до вторник разписанието им ще бъде възстановено.