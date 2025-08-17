Депутати настояват Лондон да се задейства и да прибере болни и ранени деца от Газа

Група от 96 британски депутати призоваха правителството възможно най-скоро – без забавяне – да прибере в Обединеното кралство болни и ранени деца от Газа, съобщава ITV News.

В писмо до министъра на вътрешните работи Ивет Купър, до министъра на външните работи Дейвид Лами и до министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг, депутатите обръщат внимание, че здравната система в Газа е унищожена и че като цяло условията за живот там с всяка минута се влошават.

Според УНИЦЕФ, над 50 000 деца са били убити или ранени в Газа от октомври 2023 г. насам.

Британските депутати поясняват и че основната инфраструктура в Газа също е разрушена, а заради продължителната блокада от страна на Израел и нередовното изпращане на доставките с храна, вода и медицински консумативи, местното население е изправено пред медицинска и хуманитарна катастрофа с ужасяващи размери.

Позовавайки се на оценки на Световната здравна организация, подписалите се в писмото предупреждават, че има 14 800 палестинци, които спешно се нуждаят от евакуация по медицински причини. Сред тях има и много деца в непосредствен риск от смърт заради травми и тежки диагнози като рак и сърдечно-съдови заболявания.

„Предвид тази сериозна реалност, ние настоятелно призоваваме правителството, без всякакво забавяне, да стартира програма за медицинска евакуация“, подчертават британските народни представители.

Един от инициаторите на идеята за написването на писмото – депутатът от Лейбъристката партия и общопрактикуващ лекар д-р Саймън Офър – приветства факта, че правителството най-накрая е поставило като свой приоритет войната в Газа, но независимо от това призовава тримата министри да си дадат сметка колко неотложна е евакуацията и да се задействат.