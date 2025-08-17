Прокуратурата ще иска постоянен арест за джигита Виктор Илиев

Очаква се днес прокуратурата да поиска постоянен арест за 21-годишния Виктор Илиев – обвиняемият за катастрофата от ранните часове на петък (15 август) в София. Тогава младият мъж, с книжка от две седмици, вряза автомобила си в автобус на градския транспорт и отне един човешки живот. Рани петима, като те бяха настанени във ВМА и в „Пирогов“. Състоянието на четирима от пострадалите все още е критично.

Загиналият пътник е сириецът Иса Али, който у нас е работил като лекар в Центъра за спешна медицинска помощ, а освен това самоотвержено помагал на всеки свой сънародник – бежанец в България. Появи се информация, че Илиев е шофирал във фаталната нощ, след като бил употребил райски газ.

Вчера в София беше задържан 17-годишен младеж, който катастрофира в „Студентски град“ пиян, дрогиран и без шофьорска книжка.

Също вчера под домашен арест с проследяваща гривна бе пуснат 18-годишният – Никола Бургазлиев,който с АТВ рани тежко двама възрастни и три деца в Слънчев бряг. Той е с повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, а освен това полицията в Бургас проверява дали има данни по неговия случай да са прикривани факти, тъй като родителите му работят в полицията.