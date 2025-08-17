Европейски лидери ще бранят Зеленски от гнева на Тръмп в Белия дом на 18 август

Европейски лидери ще се присъединят към украинския президент Володимир Зеленски на решаващата му среща с Доналд Тръмп на 18 август. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и генералният секретар на НАТО Марк Рюте вече са потвърдили, че ще присъстват на сбирката в Белия дом в понеделник. В нея ще се включат и финландският президент Александър Щуб, както и италианският премиер Джорджа Мелони. Даунинг стрийт също потвърди в официално изявление, че сър Киър Стармър ще пътува до Вашингтон, за да се срещне с Доналд Тръмп заедно със Зеленски. В него се подчертава, че „министър-председателят, заедно с други европейски партньори, е готов да подкрепи тази следваща фаза от по-нататъшни преговори и ще потвърди, че ще продължи да поддържа Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“.

Германското правителство посочи в официално изявление, че „разговорите ще обхванат, наред с други неща, гаранции за сигурност, териториални въпроси и продължаваща подкрепа за Украйна в защитата ѝ срещу руската агресия“.

Очевидно, Европа мобилизира „тежката си артилерия“, за да защити Зеленски от гнева на Тръмп в Овалния кабинет на 18 август, след февруарския сблъсък между лидерите на Съединените щати и Украйна, който влоши отношенията им с месеци.

Президентът Зеленски заминава за Вашингтон в понеделник за първи път, откакто беше публично наруган през февруари от президента Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Тогава светът наблюдаваше този спектакъл с отворена уста, защото нищо подобно не беше виждано в Овалния кабинет преди, или вероятно в цялата международна дипломация: Зеленски беше изгонен от Белия дом.

След този случай беше трудно да си представим път назад за подобряване на отношенията. Но в последвалия период европейските лидери работиха усърдно зад кулисите, за да ги поправят. Украинският лидер беше обучен да ласкае, да говори от гледна точка на сключване на сделки. С други думи, да говори като Тръмп. В същото време Русия продължаваше да атакува Украйна и Тръмп осъзна, че това, което руският му колега Владимир Путин казваше на срещи при закрити врата, не е онова, което прави в действителност.

През април Украйна подписа споразумение за минерали, което даде на Съединените щати финансов дял в богатствата на страната, а Тръмп и Зеленски разговаряха насаме във Ватикана. Междувременно, Киев заяви ясно, че е готова да плати за американски оръжия. Двамата лидери разговаряха и по телефона, който украинският президент описа като „най-добрия разговор, който сме водили“.

Всеобщото мнение е, че Тръмп все още е силно податлив на ласкателства и впечатлен от лидери от типа „силни мъже“, така че способността на Путин да му влияе остава проблем за Украйна. Но Зеленски се учи. И има добри приятели, на които да се обади в Европа, преди втория рунд в Овалния кабинет на 18 август.

Междувременно, според Axios, Тръмп иска да проведе тристранни разговори с Путин и Зеленски още на 22 август. Руският лидер все още не е потвърдил участието си в тристранна среща на върха, въпреки че украинският президент многократно го е приканвал да се срещне с него.