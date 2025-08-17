Вучич обещава решителни действия срещу безредиците в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че през следващите дни властите ще предприемат решителни мерки за възстановяване на реда в страната. Според него държавата е готова да демонстрира „цялата си решителност“ в борбата срещу безредиците.

„Трябва ни малко време и ще видите реакцията на държавата, която ще бъде напълно различна от това, което можехте да видите до днес“, подчерта сръбският лидер по време на обръщението си към нацията.

„През следващите три или четири дни ще видите нашите евентуално неочаквани решения,

а след това и много решителни действия. През тези три или четири дни може да ви се струва, че държавата се е отдръпнала и е изчезнала, че ни няма, че сме победени. Но в един момент ще видите пълната решителност на държавата Сърбия, ще използваме всичко, с което разполагаме, за да възстановим реда, мира и закона в страната ни, и ще го направим“, каза Вучич.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че властите на страната не обмислят въвеждане на извънредно положение на фона на продължаващите протести. Според него тази стъпка е крайна мярка и страната ще се справи с вълненията, без да прибягва до радикални сценарии.

„Не обмисляхме въвеждането на извънредно положение.

Въвеждането му е сложна процедура. Изисква се съгласието на президента, премиера, но е необходимо и провеждане на заседание на Народното събрание, тъй като парламентът обявява извънредно положение. Не обмисляхме това“, каза Вучич по време на обръщението си към нацията.

Според сръбския лидер

държавата разполага с достатъчно правни инструменти, за да реагира на ситуацията в рамките на закона.

„Това е крайна мярка и все още не сме я обсъждали. Не бих искал да я обсъждаме“, подчерта президентът.

По-рано Вучич обеща, че властите на страната ще предприемат решителни стъпки през следващите дни, за да възстановят реда на фона на продължаващите вълнения. Според него държавата е готова да използва всички налични ресурси, за да възстанови мира и реда. Вучич подчерта, че в продължение на три до четири дни гражданите може да възприемат действията на властите като пасивност или отстъпление, но след това държавата ще демонстрира „цялата си решителност“ в борбата с насилието и хаоса. .

Безредици в Сърбия

Според сръбското Министерство на вътрешните работи в неделя вечерта в няколко града в страната са се провели неразрешени протести. В резултат на сблъсъци с протестиращи са ранени най-малко 6 служители на жандармерията, 56 души са отведени в полицията, 16 от които са задържани по подозрение в извършване на криминални престъпления, а срещу 35 са съставени протоколи за нарушение.

Най-сериозната ситуация се е развила в град Валево, където около 4000 души са разрушили и подпалили помещенията на Сръбската прогресивна партия, а също така са повредени сградите на градската администрация, съда и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич отбеляза, че пожарът е могъл да застраши живота на хората, тъй като в сградата се помещават жилищни апартаменти.

В Белград около 1300 души участваха в безредиците, хвърляйки коктейли Молотов, камъни и други предмети по полицията. Около 500 протестиращи се събраха в Нови Сад. Според министъра на вътрешните работи полицията се е намесила и е възстановила реда и в трите града.