Само за седмица цената на краставицата е скочила с 22.72 процента

През изминалата седмица се наблюдава най-голямо поскъпване при зеленчуците, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Рекордьор е краставицата – при нея ръстът в цената й на едро е с 22.72% или тя се продава за до 2.15 лева за килограм. Продължава поскъпването и на лимоните, които тази седмица са с 6.26% нагоре и се продават за до 4.38 за килограм.

Най-голямо е поевтиняването при зелените чушки – с 13.61% надолу и цена до 1.93 лева за килограм. При червените чушки разликата не е толкова драстична и те са само с 3.63% по-евтини, като се търгуват по 2.76 лева за килограм.

И при зрелия лук кромид има намаляване на цената с 10.65% и той може да се намери на цена до 1.04 лева за килограм. Зелето е по-евтино с 6.05% или се продава за по 0.90 лева за килограм.

По-евтини са и картофите – с 4.62%, като тази седмица са се продавали за до 0.99 лева за килограм. Намаление на цената е имало и при доматите – с 9.47%, до 2.47 лева за килограм, и при морковите – с 5.41%, до 1.19 лева за килограм.

Зрелият фасул е поскъпнал почти пренебрежимо – с 0.58% до 4.19 лева за килограм. Горе-долу също е положението и с лещата – цената й се е увеличила с 0.95% и стига до 4.24 лева за килограм.

При плодовете най-доволни ще са любителите на кайсиите – те са поевтинели с 6.59% или се продават за до 3.83 лева за килограм. Цената на прасковите е паднала с 4.92% и те се продават за 3.63 лева за килограм. В посока надолу е и цената на дините – те са по-евтини с 3.23% и се продават за до 0.66 лева за килограм. Ябълките също съвсем малко са поевтинели – с 0.79% и се продават за до 2.76 лева за килограм.

При млечните продукти се наблюдава леко поскъпване: при краве сиренето има ръст от 0.95% и цената стига до 11.74 лева за килограм; киселото мляко (от 3 и над 3 процента масленост) е с 3.28% по-скъпо или се продава за по 1.45 лева за кофичка от 400 грама. При цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също има леко увеличение – с 1.11% и то се предлага за по 3.09 лева за брой.

За любителите на кашкавал тип „Витоша“ има добра новина – той е поевтинял с 1.08% до 17.57 лева за килограм, а цената на прясното мляко също леко се е смъкнала надолу – то се е продавало с 0.43% по-евтино или за до 2.32 лева за литър.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0.84% до 6.88 лева за килограм. Надолу е и цената на захарта – с 0.66% до 1.81 лева за килограм. При ориза също се наблюдава по-ниска цена – тя отстъпва с 2.98% до 3.26 лева за килограм.

Поскъпнали са яйцата (размер М) – с 1.12% до 0.36 лева за брой, както и брашното тип 500 – ръстът при него е с 2.90% или се е продавало за до 1.56 лева за килограм. Олиото също е поскъпнало тази седмица на борсата – с 4.53% и се е продавало за до 3.23 на лева за литър.