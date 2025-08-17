Хеликоптер гаси пожара край Дебелец, причинен от неизправен ТИР

Хеликоптер „Кугар“ от 24-а авиобаза в Крумово се е включил в действията за потушаването на пожара около Дебелец, заедно с екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, съобщиха от общинската администрация на Старопрестолния град.

Главният път Велико Търново – Гурково в района на Присовските завои е затворен за движение.

Пожарът бе причинен по-рано днес от неизправен тежкотоварен камион, който подпали три места в района на Велико Търново и западния вход на Дебелец, съобщават от БТА. По случая е образувано досъдебно производство.

Двете огнища в района на Дебелец са овладени и локализирани от екипите на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. На помощ са им се притекли и доброволци.

Към момента екипите на пожарната се борят с третото огнище – в района на Присовските завои и военния завод „Терем – Ивайло“, чието ръководство също е предупредено за проблема.