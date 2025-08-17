Срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж продължава да се обсъжда активно в света. Мнението, че руският президент е напуснал Анкоридж като победител, стана почти единодушно. Що се отнася до американския президент, според медиите от различни страни, той е демонстрирал липсата си на принципи, провалил е срещата на върха и се е върнал във Вашингтон по-слаб, отколкото го е напуснал. „Вашингтон пост“, „Дер Шпигел“ и други издания издадоха окончателна присъда за срещата на върха в Аляска.

„Вашингтон пост“ (Вашингтон, САЩ)

Срещата на върха Тръмп-Путин не беше катастрофа, но беше поражение за Съединените щати

Това не беше Ялта през 1945 г., когато Рузвелт и Чърчил предадоха Източна Европа на съветско управление (въпреки че нямаха голям избор). Това не беше Виена през 1961 г., когато Никита Хрушчов, невпечатлен от младия американски президент Джон Ф. Кенеди, се почувства толкова могъщ, че построи стена, за да раздели Берлин, и разположи ядрени ракети в Куба. Дори не беше Хелзинки през 2018 г., когато Тръмп унижи себе си и страната си, като прие уверенията на Путин, че Русия не се е намесвала в изборите през 2016 година. Най-доброто, което може да се каже за срещата на върха в Аляска, е, че можеше да бъде и по-лошо.

Time (Ню Йорк, САЩ)

Путин получи три важни подаръка от Тръмп в Анкоридж. Но разговорите не са приключили

Путин пристигна в Аляска, нетърпелив да задълбочи разрива между Съединените щати и техните съюзници. Той доведе на срещата на върха водещи икономически съветници, надявайки се да обсъдят по-широки отношения между САЩ и Русия, включително нормализиране на дипломатическите и търговските връзки. Но по-широкият диалог не се осъществи. Тръмп каза, че това няма да се случи, докато „не разрешим войната“. С всичко това Путин може да говори за три важни „победи“ след посещението си в Аляска. Първата беше съгласието на Тръмп да спре да настоява за преговори за прекратяване на огъня и да премине директно към по-широко разрешаване на конфликта. Втората победа на Путин беше, че нищо не се случи. Той отлетя от Анкоридж без страх от „последствия“ – нито от вторичните санкции, с които Тръмп заплаши, нито от новите крайни срокове за постигане на прекратяване на огъня. Но може би най-важният подарък беше блясъкът на точно този прием с червен килим. Той се превърна в изненадваща форма на глобална реабилитация за руския лидер.

El Pais (Мадрид, Испания)

Путин печели в Аляска

Срещата на върха между САЩ и Русия завърши с успех за Кремъл и потвърждение за безскрупулността на Тръмп. Републиканският президент добави някои илюзорни точки към кандидатурата си за Нобелова награда за мир. Сега той може да прокарва с по-голяма енергия своя наратив за неуморен защитник на решения на ужасни конфликти. Но реалността е, че той демонстрира слабостта на лидер, който не само не успява да изпълни заплахите си, но и позволява да бъде манипулиран до степен да промени приоритетите си за една нощ: вече не търси примирие, а пълномащабно мирно споразумение. Точно както поиска Путин.

L’Express (Париж, Франция)

Какво ще се запомни от срещата на върха Тръмп-Путин в Аляска

Украйна и европейците се надяваха, че са убедили Доналд Тръмп в сряда, 13 август, да поиска примирие от Владимир Путин като предварително условие за преговори за прекратяване на войната. Оказа се, че надеждите им са били напразни. И това е победа за Владимир Путин, чиито войски наскоро постигнаха значителен напредък в Източна Украйна.

Der Spiegel (Хамбург, Германия)

Провалена мисия на Тръмп

Тръмп не се завърна във Вашингтон като триумфалния лидер, за когото искаше да се представи. Напротив, той разбира, че проблемите, от които се опита да разсее вниманието с Аляска, в никакъв случай не са забравени. Военното присъствие в столицата. Арестите на мигранти. Спорната история на преначертаването на избирателните райони в полза на републиканците и най-вече бившата му връзка със сексуалния престъпник Джефри Епстейн. Срещата на върха трябваше да остави всичко това на забрава, но се провали.