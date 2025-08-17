Джаксън хол събира централни банкери в ключов момент

Задава се важна седмица за ентусиастите на Федералния резерв и централните банки – годишният симпозиум за икономическа политика на Федералния резерв в Канзас Сити се открива на 21 август в Джаксън Хол, щата Уайоминг. Очаква се председателят на американската централна банка Джером Пауъл да представи ден по-късно новата рамка на политиката на институцията – стратегията, която ще използва за постигане на целевите параметри за инфлация и заетост. Възможно е също той да направи известни намеци за нагласите на Федералния резерв преди заседанието му за паричната политика през септември. От началото на годината досега банковите парични стратези поддържат лихвените проценти непроменени, изчаквайки да видят как митата на администрацията на президента Доналд Тръмп ще се отразят на националната икономика.

Тъй като инфлацията все още е над целевите 2% годишно на Федералния резерв и се появиха първите признаци за забавяне на пазара на труда, политиците са разделени по темата кога да се възобнови низходящия лихвен тренд. Така че речта на Пауъл би могла да даде на наблюдателите на централната банка нова информация за подкрепата за лихвена редукция през септември точно когато администрацията на Тръмп засилва натиска за разхлабване на паричната политика.

Публикуваните през последната седмица фундаментални показатели едва ли са допринесли особено за промяна на мненията относно инфлацията и икономиката. Базовият индекс на потребителските цени, от който са изключени храните и горивата, отчете през юли най-високия си ръст от началото на годината. Цените на стоките, които са обект на обмитяване, обаче се повишиха по-слабо от очакванията.

Отделен доклад за инфлацията, измерена чрез цените на едро обаче предполага, че ценовият натиск върху компаниите се засилва. А ново проучване на продажбите на дребно показа, че американските потребители са пазарували по-активно през последните два месеца, въпреки че спадът в нагласите им е белег за тревогите им относно инфлацията и пазара на труда.

„Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл има възможността да сложи край на спекулациите с речта си на годишния симпозиум в Джаксън Хоул (петък, 21 август). Миналата година той използва събирането на централните банкери, за да изпрати послание, че институцията е готова да намали лихвените проценти. Но обстоятелствата (в момента) са различни и не смятаме, че ще бъде толкова откровен тази година“, смятат икономисти на агенция „Блумбърг“.

Глобалният характер на конференцията в Джаксън Хол предлага също и възможност на колегите на Пауъл да изразят подкрепата си за него на фона на постоянните критики от стопанина на Белия дом. Независимостта на централните банки вероятно ще бъде тема в кулоарите на събитието.

По време на срещата икономисти ще представят нови изследователски доклади, а по правило има и панел с участието на ръководителите на някои от най-големите централни банки в света.

Симпозиумът за икономическа политика на клона на Федералния резерв на Канзас Сити в Джаксън Хол, щата Уайоминг, е една от най-дълго провеждащите се годишни конференции за централно банкиране в света. Събитието събира икономисти, участници на финансовите пазари, академици, представители на правителството на Съединените щати и медии, за да обсъдят дългосрочни политически въпроси от взаимен интерес.

Тазгодишната конференция е под надслов „Пазари на труда в преход: демография, производителност и макроикономическа политика“ и ще се проведе от 21 до 23 август.