Откриха телата на летовниците в „Слънчев бряг“, влезли в морето при червен флаг

Откриха телата на 14-годишното момче и неговия 35-годишен роднина от Септември, които изчезнаха в морето край „Слънчев бряг “ в четвъртък (14 август) следобед, съобщава БТА.

Тогава те влезли с компания в бурното море край хотел „Вянд“ въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на спасителите. Четирима от групата успели да излязат на брега, но тийнейджърът и неговият роднина били завлечени от мъртвото вълнение.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас уточняват, че в издирвателните действия, продължили от четвъртък следобед до днес, те са използвали дрон на РДГП – Бургас за облитане на района, интегрираната система на „Гранична полиция“ за наблюдение, търсене и спасяване в българските морски пространства във взаимодействие с Морския спасителен център, както катер и дежурен гранично-полицейски кораб.

Усилиятат им по намирането на двамата души били силно затруднени от силния вятър, високите вълни и бурното море. По случая в РУ – Несебър е образувано досъдебно производство.