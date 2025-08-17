СГС остави за постоянно в ареста джигита Виктор Илиев

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 21-годишния Виктор Илиев, обвинен за тежката катастрофа в София от петък, когато автомобилът му се вряза в автобус на градския транспорт, съобщи БНР.

На 21-годишния мъж е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, тъй като при удара загина Иса Али – лекар от Сирия. Други четирима души – сред които шофьорът на автобуса, контрольор и две момичета, пътували заедно с Илиев, са с опасност за живота и са настанени за лечение в спешната болница „Пирогов“ и Военномедицинската академия.

В съдебната зала прокурор Събина Христова съобщи, че в автомобила на Илиев е открита бутилка с райски газ и има свидетелски показания, че мъжът го е употребявал.

Служебната защита на Виктор Илиев поиска домашен арест заради продължаващото му болнично лечение.

До момента не е установено с каква скорост се е движил автомобилът на Илиев, преди да се вреже в спрелия на червен светофар рейс на бул. „Възкресение“ и бул. „Константин Величков“ в столицата.

Илиев има шофьорска книжка от 1 август тази година. За двете седмици, в които е бил шофьор, той е имал издадени шест фиша за маловажни нарушения – най-често за липса на оборудване, съобщава БТА.