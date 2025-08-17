РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Плевенчани се събират на протест пред общината заради безводието

протест

Плевенчани се събират на протест пред общината в 19 часа. Те ще настояват за прозрачност в действията, свързани с решаване на проблема с безводието, съобщава кореспондент на БНР.

През седмицата, след авария, оставила Плевен и Ловеч на воден режим, регионалният министър Иван Иванов свика спешна среща на кметове и областен управител. На нея се взеха решения, че ще се правят сондажи за нови водоизточници, както и че ще се преработят вече подадени проекти в МРРБ, така че в тях да се включи и подмяна на тръбите.

Въпреки тези заявки, перничани са обезсърчени, че от години слушат едни и същи обещания – „Ще подменим тръби“, „Ще правим ударни сондажи“, „Водният цикъл скоро започва“. Ето защо сега настояват да им бъдат представени ясни срокове – кога започва и кога приключва всяка дейност; апелират за прозрачност – да е ясно кои фирми са изпълнители, с какви договори и с какво финансиране.

Плевенчани изискват и своевременно да получават пълна информация за всяка стъпка – кога предстои смяна на тръби, сондажи, ремонти.

Категорични са, че ако сроковете не се спазват, виновниците за това да си понесат последствията.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

