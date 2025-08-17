РЕГИСТРИРАЙ СЕ
И Макрон ще бъде на срещата на Тръмп със Зеленски във Вашингтон

Еманюел Макрон - френски президент

И френският президент Еманюел Макрон ще се присъедини към срещата на американския държавен глава Доналд Тръмп с украинския му колега Володимир Зеленски, насрочена за утре (18 август), във Вашингтон. Това съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на френското правителство.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и финландският президент Александър Стуб обявиха, че също ще участват в срещата в понеделник.

Според германското правителство разговорите във Вашингтон ще се фокусират върху гаранциите за сигурност за Украйна и териториални въпроси.

Очаква се, че днес следобед в Брюксел да пристигне президентът на Украйна. Той ще бъде посрещнат от председателката на Европейската комисия – Урсула фон дер Лайен, заедно с която ще участва във видеоконферентната среща на лидерите на страните от „Коалицията на желаещите“.

Утре двамата, заедно с европейските лидери от коалицията, ще се отправят към Вашингтон, където в Белия дом предстои срещата Тръмп-Зеленски. Урсула фон дер Лайен поясни, че ще се присъедини към срещата във Вашингтон по молба на президента Зеленски.

