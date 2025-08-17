Стив Уиткоф: Путин се съгласи на мерки за сигурност за Украйна на срещата с Тръмп

Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф заяви на 17 август, че руският президент Владимир Путин се е съгласил на срещата на върха с американския лидер Доналд Тръмп в Аляска да позволи на Вашингтон и европейските му съюзници да предложат на Киев гаранция за сигурност, наподобяваща мандата за колективна отбрана на НАТО, като част от евентуална сделка за прекратяване на продължаващата три години и половина война.

„Успяхме да спечелим следната отстъпка: Съединените щати да могат да предложат защита, подобна на член 5, което е една от истинските причини, поради които Украйна иска да бъде в НАТО“, каза Уиткоф в предаване по CNN. И обърна внимание, че за първи път чува руския президент да се съгласява с това.

Член 5 от Договора за Северноатлантическата организация гласи, че ако една от страните членки на НАТО бъде нападната, това ще се счита за нападение срещу всичките 32 членове на групата.

Уиткоф, който предостави известни подробности за обсъжданите теми на срещата на върха в Аляска на 15 август, съобщи, че двете страни са се съгласили на „стабилни гаранции за сигурност, които бих определил като променящи играта“. И добави, че руската страна е уверила, че ще поеме правен ангажимент да не претендира за никакви допълнителни територии в Украйна.

Уиткоф защити решението на Тръмп да се откаже от натиска си Москва да се съгласи на незабавно прекратяване на огъня, заявявайки, че президентът се е насочил към мирно споразумение, защото е постигнат толкова голям напредък.

„Обхванахме почти всички други въпроси, необходими за мирно споразумение“, каза специалният американски пратеник, без да навлиза в подробности, допълвайки, че вече се вижда „известна умереност в начина, по който обмислят (руснаците) постигането на окончателно мирно споразумение“.

Стопанинът на Белия дом се е ангажирал по принцип да предостави „гаранции за сигурност“ на Украйна, за да защити границата ѝ от Русия след евентуално мирно споразумение, потвърди вестник „Вашингтон пост“. Тези гаранции представляват водена от Европа мироопазваща инициатива с подкрепата на Америка, съобщиха двама източници, запознати с разговорите. Тръмп не се е ангажирал да изпрати американски войски и преди това е изключил членството на Украйна в НАТО.

Френският президент Еманюел Макрон и британският му колега Киър Стармър предложиха да изпратят мироопазващи войски в Украйна преди няколко месеца, което би прехвърлило върху плещите на техните държави хуманитарните и финансовите разходи за защита на Киев, след като Вашингтон вече е похарчил 200 милиарда долара от началото на инвазията на Москва през 2022 година.

Путин е предложил по време на разговора с Тръмп на 15 август да се включат и китайски войски, но изглежда готов да приеме турските части като компромисно допълнение към международните сили, съобщил добре информираният източник. Съединените щати имат договор за взаимна отбрана с Обединеното кралство, Франция и Турция, което означава, че тяхното присъствие на фронтовата линия би предложило форма на защита на Украйна, подобна на членство в НАТО.

Споразумение, включващо мироопазващи сили, би задължило европейските съюзници на Украйна да реагират на всякакви бъдещи атаки срещу страната, съобщи британският „Телеграф“ на 16 август и отбеляза, че Путин се е съгласил на подобен ход. Но европейските лидери са се опитвали да изяснят каква роля ще играе Америка в рамките на подобна договореност, според източници на Economic Times. Тя е постигната след поредица от разговори между Тръмп, Зеленски и европейски лидери, съобщи агенция „Франс прес“.