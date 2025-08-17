Денят по диагонал – 17 август 2025 г.

Европейски лидери ще се присъединят към украинския президент Володимир Зеленски на решаващата му среща с Доналд Тръмп на 18 август.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и генералният секретар на НАТО Марк Рюте вече са потвърдили, че ще присъстват на сбирката в Белия дом в понеделник.

Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф заяви на 17 август, че руският президент Владимир Путин се е съгласил на срещата на върха с американския лидер Доналд Тръмп в Аляска да позволи на Вашингтон и европейските му съюзници да предложат на Киев гаранция за сигурност.

Тази гаранция наподобява мандата за колективна отбрана на НАТО и е като част от евентуална сделка за прекратяване на продължаващата три години и половина война.

Задава се важна седмица за ентусиастите на Федералния резерв и централните банки – годишният симпозиум за икономическа политика на Федералния резерв в Канзас Сити.

Той се открива на 21 август в Джаксън Хол, щата Уайоминг. Очаква се председателят на американската централна банка Джером Пауъл да представи ден по-късно новата рамка на политиката на институцията – стратегията, която ще използва за постигане на целевите параметри за инфлация и заетост.

Министерството на вътрешните работи разпространи притеснителни данни от Националното изследване „SOVA 5“, публикувано в края на месец май от Националния фокусен център по наркотици и наркомании.

От него става ясно, че през изминалата 2024 г. поне 69 000 българи на възраст 15–64 години са употребили хероин.

Сдружение „Ангели на пътя“ организира тази вечер от 19.00 часа протест-бдение в София на мястото, където стана катастрофата, при която кола се вряза в автобус и предизвика смъртта на сирийски лекар. Бусът бе спрял на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и бул. „Възкресение“.

Освен това днес „Ангели на пътя“ настояха Националното следствие да поеме разглеждането на инцидента в „Слънчев Бряг“, при който 18-годишният Никола Бургазлиев с АТВ помете петима пешеходци.

От регионалното министерство потвърдиха, че от община Плевен не са постъпвали искания за авансово плащане на проекти, свързани с подобряването на ВиК инфраструктурата.

В същото време кметът Валентин Христов твърди, че водата я няма, защото има около 70%-80% загуба от водопреносната мрежа.

Плевенчани се събират на протест пред общината в 19 часа. Те ще настояват за прозрачност в действията, свързани с решаване на проблема с безводието.

Плевенчани изискват своевременно да получават пълна информация за всяка стъпка – кога предстои смяна на тръби, сондажи, ремонти.