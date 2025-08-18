Преди 76 г. е основана „Адидас“ – най-големият производител на спортни стоки в Европа

Немската компания „Адидас“ (Adidas AG) е най-големият производител на спортни стоки (обувки и облекла) в Европа и вторият по големина в света след Nike. Централата на фирмата продължава да е в Германия, въпреки че производството й отдавна е изнесено в други части на света, основно в Азия. „Адидас“ е основана на 18 август през 1949 година в град Херцогенаурах в Бавария.

Компанията е наименувана на името на нейния основател – Адолф Даслер (неговият прякор Ади и първите три букви от неговото фамилно име). След завръщането си от Първата световна война Ади започва да произвежда свои обувки в кухнята на майка си. Баща му Кристоф, който работи във фабрика за обувки и братята Целайн, които произвеждат шпайкове подкрепят Адолф в начинанието му. През 1924 г. и брат му Рудолф също се включва в бизнеса.

След време Рудолф се отцепва от брат си и създава своя фирма – „Пума“ (Puma), която е сред от основните конкуренти на „Адидас“. Централите на тези световни концерни и днес се намират в градчето Херцогенаурах.

След скандала между синовете на Адолф, единият от тях – Хорст, поставя началото на друга все още съществуваща голяма компания – „Арена“ (Arena), която произвежда облекло за плуване.

На Олимпиадата в Берлин през 1936 г. много от атлетите се явяват с обувки по модел на Ади Даслер, сред които е и Джеси Оуен.

Марката „Адидас“ става световноизвестна с победата на германския отбор на световното футболно първенство в Берн през 1954 година. Неговите футболисти използват обувки на Адолф Даслер, на които бутоните могат да се подменят, което тогава е било революция.

Адолф Даслер умира през 1978 г. и оставя след себе си световен концерн.

„Адидас“ е част от холдинговата компания Adidas Group, която също така притежава 8.33% дял във футболния клуб „Байерн“ – Мюнхен и Runtastic, австрийска компания за фитнес технологии. Приходите на adidas за 2024 г. са оценени на 23 милиарда евро.

Запазени марки на фирмата са популярните три линии и логото с трите листа (Trefoil),

което символизира олимпийския дух, който обединява трите континентални плочи.

От 1970 г. всички световни футболни първенства биват неизменно спонсорирани и от „Адидас“.

В началото на 90-те години на ХХ век за популяризацията и превръщането на 3-те линии в успешна марка допринасят Мадона и Дейвид Бекъм. А още през 1986 г. Run DMC построяват „музикалния паметник“ на марката с песента си „My adidas“, като възпяват обичания модел „Superstar“. През 1994 г. на музикалния небосклон се появява бандата „KoRn“, които също добринасят за известността на „адидас“, като използват основно техни облекла. Имат и песен, наречена „A.D.I.D.A.S“ от „All Day I Dream About Sex“.

Много футболни звезди са използвали и ползват продуктите на адидас и допринасят за славата на тази марка.

Сред тях са Красимир Балъков, Йордан Лечков, Димитър Бербатов, Франк Лампард, Зинедин Зидан, Дейвид Бекъм, Кака, Стивън Джерард, Михаел Балак, Фернандо Торес, Хуан Мата, Лионел Меси и много други.

adidas има само две собствени фабрики, една в Германия и една в САЩ. Почти всички продукти се произвеждат от 130 независими компании партньори с общо 289 фабрики – в Азия, в Америка, в Африка и в Европа. Що се отнася до производството на обувки, то 97% от продуктите се произвеждат в Азия – Виетнам, – Индонезия и Китай. Обувките осигуряват 58% от продажбите на компанията.

Производството на облекло също е съсредоточено в Азия – Камбоджа, Китай и Виетнам. Най-голямата фабрика за облекло се намира в Китай. Облеклото осигурява 38% от приходите на „Адидас“.

Третата категория продукти (топки, торбички и други) се произвежда главно в Китай, Турция и Пакистан. Най-голямата фабрика е в Турция. Продажбата на тези продукти представлява 4% от приходите.