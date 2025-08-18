Без изненада: Мария Филипова е кандидатът за зам.-омбудсман

Комисията по оценяване обяви резултатите след изслушването на кандидатите за заместник-омбудсман. Без изненада на първо място бе подреден председателят на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова с 15 точки, следвана от Марина Кисьова де Хеус с 13 точки и Деница Димитрова с 12 точки. Предстои гласуване в парламента, и ако Народното събрание потвърди избора на комисията, Мария Филипова ще заеме последното вакантно място на потенциален служебен премиер.

За да бъде завършена процедурата предстои още днес омбудсманът да изпрати предложение до парламента да избере за зам.-омбудсман Мария Филипова. След това ресорната комисия за връзка с гражданското общество ще проведе повторно изслушване. От него се изготвя доклад, който се представя в зала. След това омбудсманът представя кандидата, като има и възможност за разисквания. Зам.-омбудсман бива избран, ако получи гласовете на повече от половината от присъстващите в зала депутати. Ако това не се случи, парламентът открива нова процедура.

Постът на зам.-омбудсман е доста апетитен, защото е част от т.нар. „домова книга„, от която президентът Румен Радев може да избере следващ премиер. На този етап омбудсманът Велислава Делчева категорично заяви, че никога не би приела да стане служебен министър-председател, така че тя би отпаднала като вариант, ако се стигне до предсрочно разпускане на правителството.

Мария Филипова не потвърди, нито пък отрече да приеме възможността да стане служебен премиер. „На този въпрос (бел ред. – дали ще стане служебен премиер) мога да отговоря единствено на президента, ако ми бъде предложено“, заяви лаконично тя.

Филипова сподели, че ако бъде избрана за заместник на Велислава Делчева, ще организира приемни на омбудсмана в областните градове. Тя предлага още откриване на национална телефонна линия и създаване на мобилно приложение за по-лесно подаване на жалби. Освен това обеща да се заеме с провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са наясно с правата си.