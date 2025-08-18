Пожарът в Пирин овладян, но борбата с тлеещите огнища продължава

Въпреки овладяването на най-тежкото огнище на пожара в Пирин снощи около 100 пожарникари, горски служители, военни и доброволци продължават и днес работата си по потушаването на тлеещи дънери и дървета. Засегнатият район е с огромен периметър и изключително труден терен, предаде БНР.

Над село Плоски е овладяно и последното активно огнище, при което екипите са изградили система от маркучи и шлангове с дължина над 800 метра за снабдяване с вода. Дрон на пожарната е засякъл димене на различни места, а екипите са действали по периметъра и навътре в пожарището. Включили са се и много доброволци, тъй като огънят е засегнал над 45 хиляди декара гора.

Дъждът и понижените температури през нощта са помогнали за овладяването на ситуацията и предотвратиха нови запалвания. По данни на пожарната обаче голяма част от горите вече са унищожени напълно заради силното върхово горене. Пожарът започна преди 25 дни над село Илинденци.