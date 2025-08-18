„Булметал“ регистрира дъщерно дружество и в Унгария

Водещият производител на метални опаковки в България – „Булметал“ АД – Гурково, е регистрирал в Унгария дъщерно дружество с ограничена отговорност с името Bulmetal Hungary Kft, съобщиха то компанията. Едноличен собственик на капитала „Булметал“.

Учредяването на дъщерното дружество е с цел разширяване на оперативните възможности на компанията на международно ниво, както и е важна стъпка към изпълнението на дългосрочната стратегия за устойчив растеж, регионална диверсификация и повишаване на стойността за акционерите.

„Булметал“ произвежда разнообразни изделия,

сред които аерозолни опаковки, опаковки за хранителни продукти (консерви), индустриални опаковки (за бои например), декоративни кутии (за алкохол, парфюми, подаръци, бонбони, тютюн, цигари, дъвки), както и капаци, тапи, дръжки и други.

Фирмата разполага с четири производствени площадки в България за производство на опаковки.

През 2017 г. и 2018 г. Групата навлиза и в машиностроителния бизнес с вертикалната интеграция на два производителя на машини и линии за метален амбалаж с брандовете Cevolani/Zucchini в Италия и BiBRA в Германия. Така компанията се сдоби с още две производствени бази – в Италия и Германия.

Компанията отбеляза 30 г. от своето създаване през април. Оттогава досега с устойчиво развитие и международна експанзия фирмата се утвърждава като един от лидерите в производството на метални опаковки в Централна и Източна Европа.

Акциите на компанията се търгуват на “Българска фондова борса” от 17 януари миналата година. От началото на годината цената им лъкатуши по ценовата стълбица, а в момента сделки се сключват на 8.70 лева за един брой. Така пазарната й оценка е малко над 62 млн. лева.