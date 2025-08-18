РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Столичният общински съвет ще решава за новата банка на София на 25 август

Столичният общински съвет ще решава за новата банка на София на 25 август

Столичният общински съвет ще проведе извънредно заседание на 25 август, за да упълномощи кмета Васил Терзиев да избере новата банка за обслужване на средствата на общината. Процедурата започна след като Общинска банка прекрати договора си с местната власт. Създадена работна група изготви критерии за подбор, които включват висок кредитен рейтинг, валиден лиценз за банкова дейност, опит в обслужване на бюджетни организации и спазване на европейските капиталови изисквания.

Столичната община обяви обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка

На база на тези критерии покани за участие в процедурата са изпратени до четирите най-големи банки у нас – „Банка ДСК“, „Обединена българска банка“, „Уникредит Булбанк“ и „Юробанк България“. Очаква се в срок от десет дни заинтересованите институции да подадат своите предложения. Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август.

Председателят на СОС Цветомир Петров благодари на общинските съветници, участвали активно в процеса, и призова всички групи в съвета да подкрепят решението. Според него изборът на нова банка е ключов за гарантиране на стабилността и сигурността на публичните средства, както и за нормалното функциониране на столицата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени