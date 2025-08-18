Столичният общински съвет ще решава за новата банка на София на 25 август

Столичният общински съвет ще проведе извънредно заседание на 25 август, за да упълномощи кмета Васил Терзиев да избере новата банка за обслужване на средствата на общината. Процедурата започна след като Общинска банка прекрати договора си с местната власт. Създадена работна група изготви критерии за подбор, които включват висок кредитен рейтинг, валиден лиценз за банкова дейност, опит в обслужване на бюджетни организации и спазване на европейските капиталови изисквания.

На база на тези критерии покани за участие в процедурата са изпратени до четирите най-големи банки у нас – „Банка ДСК“, „Обединена българска банка“, „Уникредит Булбанк“ и „Юробанк България“. Очаква се в срок от десет дни заинтересованите институции да подадат своите предложения. Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август.

Председателят на СОС Цветомир Петров благодари на общинските съветници, участвали активно в процеса, и призова всички групи в съвета да подкрепят решението. Според него изборът на нова банка е ключов за гарантиране на стабилността и сигурността на публичните средства, както и за нормалното функциониране на столицата.