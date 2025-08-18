РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Дете загина при полет с парашут в Несебър

парашут

Малко след 13 часа днес (18 август) в Районното управление в Несебър е постъпило съобщение за трагичен инцидент, свързан с атракциона „парасейлинг“ на плажа в Несебър. Оттам уточняват за БНР Бургас, че 8-годишно момче от Разлог, е паднало от височина 40-50 метра по време на полета.

Веднага спасителите са се притекли на помощ, но реанимационните усилия не са дали резултат. Детето е починало на място.

Според свидетели, момчето е било издигнато във въздуха заедно с майка си, но при неизвестни обстоятелства детето е паднало в морето, докато майката е останала във въздуха. След инцидента, органите на реда са задържали три лица, ангажирани с организирането и осъществяването на “парасейлинга” на същия плаж.

Срещу тях е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, за да се установят всички обстоятелства около инцидента.

“От години организираме такива атракционни полети, но никога не сме имали инциденти. Екипировката, която използваме, е от най-високо ниво. Колегите не могат да си обяснят как се е случил този ужасен инцидент. Съболезнования на близките на детенцето”, каза за БТА концесионерът на южния плаж на Несебър Кирил Спасов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени