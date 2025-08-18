Дете загина при полет с парашут в Несебър

Малко след 13 часа днес (18 август) в Районното управление в Несебър е постъпило съобщение за трагичен инцидент, свързан с атракциона „парасейлинг“ на плажа в Несебър. Оттам уточняват за БНР Бургас, че 8-годишно момче от Разлог, е паднало от височина 40-50 метра по време на полета.

Веднага спасителите са се притекли на помощ, но реанимационните усилия не са дали резултат. Детето е починало на място.

Според свидетели, момчето е било издигнато във въздуха заедно с майка си, но при неизвестни обстоятелства детето е паднало в морето, докато майката е останала във въздуха. След инцидента, органите на реда са задържали три лица, ангажирани с организирането и осъществяването на “парасейлинга” на същия плаж.

Срещу тях е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, за да се установят всички обстоятелства около инцидента.

“От години организираме такива атракционни полети, но никога не сме имали инциденти. Екипировката, която използваме, е от най-високо ниво. Колегите не могат да си обяснят как се е случил този ужасен инцидент. Съболезнования на близките на детенцето”, каза за БТА концесионерът на южния плаж на Несебър Кирил Спасов.