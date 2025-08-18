Васил Данов: Тръмп се държи като  неук монарх, който се крепи на страха в обкръжението си (част 1)

„Нищо не съм очаквал от вас и пак съм разочарован“ – тази фраза на Граучо Маркс точно илюстрира отношението на Европа към Тръмп, обобщава Васил Данов

В моята дългогодишна професионална биография не съм бил свидетел на по-тревожен, опасен и безнадежден момент в световната политика като сегашния. Поне що се отнася до поведението на съюзниците ни от САЩ. Ще използвам фразата на великия комик Граучо Маркс, която гласи „Нищо не съм очаквал от вас и пак съм разочарован“- това, което Тръмп предлага на западноевропейските демокрации е стряскащо. Надявам се, че поведението на европейските лидери няма да се превърне в целуване на ръце и миене на крака. Надявам се също, че те ще се разграничат от действията на американския президент по отношение на на Русия и войната в Украйна. Тръмп изглежда като най-опасния президент и за самите САЩ в цялата им история.

„Икономическият“ подход на Тръмп се оказа бакалски подход към световните въпроси. А светът не е бакалия.

От Тръмп не се очаква да прави бизнес, а политика. Фалитите му не говорят, че той е велик бизнесмен.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ капитан I ранг о. з. Васил Данов, член на ръководството на Атлантическия съвет на България.

Още от интервюто:

Ще се стигне ли до военно-политически развод между ЕС и САЩ?

Какви са паралелите между Мюнхен-1938, пактът Рибентроп-Молотов от 1939 г. и днешните събития?

Какво би следвало да бъде отговорното поведение на ЕС в ситуацията?

В състояние ли е ЕС да се противопостави самостоятелно на Русия във военно отношение?

Има ли прилики между Доналд Тръмп и лидерите на СССР?

Има ли външнополитическа доктрина „Тръмп“ и ако да, каква е тя?

