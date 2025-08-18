РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Доналд Тръмп: Голяма чест е да бъда домакин на толкова много европейски лидери

Доналд Тръмп

Преди днешната среща за Украйна американският президент Доналд Тръмп заяви, че за него е чест да е домакин на европейските лидери, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, който ще бъде придружаван от ключови европейски лидери.

„Да видим какви ще са резултатите“, се посочва в публикация на Тръмп онлайн.

„Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!“, написа американският държавен глава.

Със Зеленски във Вашингтон пристигат лидерите на Великобритания, Германия, Франция, Италия, Финландия, Европейския съюз и НАТО. Срещата ще се състои броени дни след разговора на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

В срещата участие ще вземе и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който влезе в пререкание със Зеленски при предишното посещение на украинския лидер в Белия дом.

