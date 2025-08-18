„Музикаутор“: Всеки търговски обект с музика трябва да има лиценз

В разгара на летния сезон организацията на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права – „Музикаутор“ напомня на собствениците и управителите на търговски и туристически обекти, че използването на музика в заведения, хотели, магазини и други обществени пространства изисква лиценз по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Ако те нямат такъв, подлежат на санкции, които са в размер от 2 000 до 20 000 лв. при първо нарушение и от 3 000 до 30 000 лв. – при второ.

Под надслов „Лицензирай музиката с „Музикаутор“ – комплимент за твоите звездни клиенти“ от организацията провеждат кампания с цел да обърнат внимание, че музиката е част от преживяването, което отишлите на почивка очакват – особено в летните туристически обекти.

Според статистиката над 80% от клиентите са на мнение, че музиката създава по-добра атмосфера и допринася за по-запомнящо се преживяване.

Лицензът, издаван от „Музикаутор“, урежда правата на авторите на музика, текст и аранжимент. За да бъде обектът напълно изряден, следва да се уредят и сродните права – тези на изпълнителите и продуцентите, които се администрират от организацията „Профон“.

На страницата на кампанията е предоставена информация, както и директен достъп до онлайн калкулатора, чрез който търговците могат да изчислят стойността на лиценза, да подадат заявка и да получат договор – напълно онлайн. По този начин бизнесът спазва закона, избягва санкции и показва уважение към труда на авторите и артистите.

От организацията изтъкват предимствата на стартиралата си кампания:

– бърза онлайн процедура – от заявката до договора и получаването на лиценза – всичко се случва за минути в три лесни стъпки;

– персонализирана цена, базирана на типа обект, локация, работни дни в седмицата и други.

Музиката е един от най-мощните инструменти за създаване на атмосфера и привличане на внимание. Коректното ѝ използване е не просто правно задължение, а знак за професионализъм и уважение към труда на творците, подчертават от „Музикаутор“.