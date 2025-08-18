Rhodium Group: Китайският EV сектор е инвестирал повече зад граница отколкото у дома

Китайски компании от сектора за производство на електрически превозни средства (EVs) са инвестирали за първи път (от 2014-а насам) повече средства в чужбина, отколкото в страната през 2024 г., засилвайки конкуренцията си с Tesla и други световни автомобилни производители, въпреки че чуждестранните проекти са свързани с все по-високи разходи, забавяния и рискове. Фирмите по веригата за доставки на електромобили са налели около 16 млрд. щ. долара зад граница през миналата година, предимно във фабрики за производство на батерии (74%), въпреки че и вложенията в монтажни заводи също нарастват бързо, според доклад на американската изслезователска и консултантска компания Rhodium Group, публикуван на 18 август.

Тези числа са „историческа промяна“ след като години наред около 80% от инвестициите са били насочвани в страната, се казва в доклада на Rhodium. През 2024-а вътрешните инвестиции за производството на EVs са паднали рязко до 15 млрд. щ. долара от 41 млрд. долара през 2023-а и след върховите над 90 млрд. долара през 2022-а в обявени проекти, по данни на Rhodium.

Китайските компании са принудени да се разрастват в световен мащаб, тъй като свръхкапацитетът и дългогодишната ценова война у дома свиват маржовете на печалбите по цялата верига на доставки. Те се стремят също да заобиколят наказателните мита в Европа и Съединените щати като изграждат производствени мощности там и се поддават на натиска от чуждестранни клиенти за по-локализирано производство.

„Фактът, че чуждестранните инвестиции сега изпреварват местните, е отражение на наситения китайски пазар и стратегическата привлекателност на разширяването в чужбина за по-висока възвръщаемост“, посочва Арманд Майер, старши анализатор в Rhodium и автор на доклада.

Около три четвърти от инвестициите в чужбина са направени от производители на батерии, което отразява капиталоемкия характер на сектора. Големи производители на батерии като Contemporary Amperex Technology Co., Envision Group и Gotion High-Tech Co. са последвали свои клиенти като Tesla и BMW в чужбина, водени от високите транспортни разходи и исканията за локализирани доставки, според доклада на консултантската фирма.

CATL – най-големият производител на батерии за електрически превозни средства в света, заяви през юни, че прави разширяването в чужбина свой „приоритет номер 1“, тъй като интензивната конкуренция на вътрешния автомобилен пазар в Китай е заплаха за здравословното състояние на сектора. BYD Co. – най-продаваният автомобилен производител в Китай, има фабрики в Бразилия и Тайланд и планира съоръжения в Турция и Индонезия. Chery Automobile Co. обеща да изгради завод за EVs на стойност 1 млрд. щ. долара в Турция.

Задграничните проекти обикновено са по-скъпи, отнемат повече време за изпълнение и се сблъскват с по-високи регулаторни и политически рискове. Само 25% от проектите за производство на електрически превозни средства, обявени в чужбина, са завършени, в сравнение с 45% процент у дома, констатира анализът на Rhodium.

През юли BYD отложи за неопределено време плановете си за изграждане на голям завод в Мексико поради геополитическо напрежение и несигурност, произтичащи от търговската политика на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Svolt Energy Technology Co., производител на батерии от Северен Китай, пък е отменил 99% от обявените си задгранични инвестиции.

Вътрешните проекти не само се изграждат по-бързо, но и стартират по-рано. Фабриките за батерии в Китай обикновено започват строителство в рамките на три до 12 месеца, в сравнение с 10 до 24 месеца в чужбина, съобщава Rhodium.

Международната експанзия на китайските компании и доставчици ще трябва да се нагоди на променящата се динамика като неравномерното глобално търсене на батерии и отдръпването на пазари като Европейския съюз. В същото време китайските фирми трябва да се съобразят с нарастващата загриженост на Пекин за трансфера на технологии, загубата на работни места и индустриалното „обезлюдяване“, което би могло да доведе до по-строг контрол върху изходящите инвестиции.