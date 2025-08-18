Доналд Тръмп прие Володимир Зеленски в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом, това предаде Скайнюз.

Темата на разговорите е постигане на споразумение прекратяване на огъня в източноевропейската страна.

От страна на домакините в преговорите участват и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, държавният секретар на САЩ Марко Рубио, и специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Кийт Келог.

Освен Зеленски от украинска страна участват Андрий Ермак, началник на кабинета на президента на Украйна, Рустем Умеров, бивш министър на отбраната и сега ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, посланикът на Киев в САЩ Оксана Маркарова, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица.

По-рано в Белия дом пристигнаха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президентът на Финландия Александър Стуб, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и британският премиер Киър Стармър, премиерът на Италия Джорджа Мелони, канцлерът на Германия Фридрих Мерц и президентът на Франция Еманюел Макрон.

Политиците от Стария континент не бяха посрещнати лично от Тръмп, а от началника на протокола на Белия дом Моника Кроули.

Пред резиденцията на президента на САЩ имаше проукраинска демонстрация.