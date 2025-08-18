Какво разкриха коментарите на Тръмп и Зеленски за днешните разговори

Коментарите на двамата президенти в началото на срещата очертаха какво всеки от тях се надява да постигне в днешните разговори.

За г-н Тръмп основната цел е да изгради консенсус между САЩ, Украйна и Европа относно това как би изглеждала едно бъдещо мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Той заяви, че крайната му цел е да се постигне достатъчен напредък, за да се насрочи последваща среща със Зеленски и Путин, на която може да бъде постигнато окончателно споразумение.

Що се отнася до конкретните въпроси, включително ключовия въпрос за гаранции за сигурността на Украйна, които да предотвратят ново руско нахлуване, президентът до голяма степен избягваше да заема категорична позиция, като каза, че страните в Белия дом ще работят върху детайлите. Той призна, че САЩ „ще участват“ в известна степен заедно с Европа в гарантирането на сигурността на Украйна.

„Ще работим с всички и ще се уверим, че ако има мир, той ще бъде дълготраен. Това е много дългосрочно. Не говорим за мир за две години, след което отново да се озовем в същата каша“, каза Тръмп.

Зеленски заяви, че ще настоява за „всичко“, което може да получи от САЩ по отношение на сигурността, и подчерта, че „силна украинска армия“ е от решаващо значение за бъдещето на страната. „Става дума за оръжие, за хора, за обучение и разузнаване“, каза той, както и за подкрепата на „големите държави“ като САЩ и „много от нашите приятели“.

Тръмп не зае позиция относно това дали Украйна ще трябва да отстъпи територии на Русия — идея, която Зеленски е отхвърлял в миналото.

„Ще имаме траен мир“, каза Тръмп в отговор на въпрос за териториите.

