Зеленски след среща с Кийт Келог: Украйна е готова да работи продуктивно за мир

Тръмп: Тук съм, за да спра войната в Украйна, а не за да я провокирам допълнително

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна във Вашингтон със специалния пратеник на Съединените щати Кийт Келог.

Разговорите се проведоха по-малко от два часа преди Зеленски да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

След срещата с Келог Зеленски заяви, че страната му е готова да работи продуктивно, за да се сложи край на войната между Киев и Москва.

„Когато се обсъжда мир за една страна в Европа, това означава мир за цяла Европа. Готови сме да продължим да работим с максимални усилия, за да сложим край на войната и да осигурим надеждна сигурност. Това са ключовите въпроси“, написа Зеленски в социалната медийна платформа „X“ след срещата.

Украинският президент сподели, че двата екипа са обсъдили бойната ситуация и дипломатическите възможности, добавяйки, че Русия „може да бъде принудена към мир само чрез сила“ и че президентът на САЩ „има тази сила“.

Той подчерта, че Украйна, заедно със своите съюзници, „трябва да направи всичко както трябва, за да се случи мирът“.

Кийт Келог пък написа в социалните мрежи, че е провел „страхотен разговор“ с генералния секретар на НАТО Марк Рюте преди срещата на Тръмп със Зеленски. Към него се присъедини и посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е „тук, само за да спре войната в Украйна, а не за да я провокира допълнително“.

Той също така разкритикува медиите, като посочи конретно „Уолстрийт джърнъл“, за критиките на изданието към подхода му към срещата с руския президент Владимир Путин.

„Знам точно какво правя и не ми трябват съветите на хора, които работят по всички тези конфликти от години и никога не са успели да направят нищо, за да ги спрат“, написа Тръмп в своята социалната медийна платформа Truth Social, твърдейки, че „въпреки всичките ми лекомислени и много завистливи критици, ще го направя“.

Докато Зеленски, Тръмп и други европейски лидери се готвят за разговори в Белия дом, руският президнт Владимир Путин е зает със собствените си дипломатически усилия, отбелязва Би Би Си.

Досега руският лидер е провел телефонни разговори с президентите за Бразилия, Южна Африка и Таджикистан, както и с премиера на Индия, като ги е информирал за „ключовите резултати“ от провелата се в петък среща на върха в Аляска с Доналд Тръмп.

Това става ясно от профила на Кремъл в Телеграм, цитиран от Би Би Си.