ИПБ разкритикува властта заради липсата на резултати от мерките за пътна безопасност

С остро становище срещу пропуските на властта по отношение на катастрофите и жертвите на пътя излезе за пореден път Институтът за пътна безопасност (ИПБ). От организацията посочват, че след всеки тежък инцидент, който получава широк обществен отзвук, властите реагират по един и същ начин – с предложения за нови законови промени.

Припомняме, че в края на миналата седмица водач с книжка от две седмици, с редица нарушения, се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София, като в резултат на това един човек загина, а няколко други бяха ранени.

От ИПБ подчертават, че при такива тежки инциденти отново се прибягва до нови законови промени, вместо вниманието да се насочи към въпроса какво не е приложено от действащите норми.

„Дори без нови закони, с координирани мултидисциплинарни действия през 2012 година беше постигнато нещо безпрецедентно – 1,5 милиона софиянци започнаха масово да спират на пешеходни пътеки. Това ясно показва, че проблемът не е в липсата на правила, а в прилагането им и в липсата на реална институционална отговорност“, се казва още в становището.

Според ИПБ усилията на властта трябва неотложно да се насочат към пропуските в организацията на работа на отговорните институции.

От организацията коментират, че се създава усещане за системна безотговорност, защото ключови структури като „Пътна полиция“, ДАБДП и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) от години се ръководят от едни и същи хора, а същевременно последното продължава да се оправдава с предишни управления. От ИПБ виждат в това противоречие, което блокира развитието на безопасна транспортна система.

„Припомняме, че изминаха близо три месеца от ултиматума, даден от министър-председателя г-н Росен Желязков за видими резултати в пътната безопасност. Към днешна дата такива резултати липсват“, заявяват от организацията.

В заключение от ИПБ подчертвават, че мълчанието на правителството е знак за бездействие и това струва човешки животи.