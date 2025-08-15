РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кола се вряза в автобус в София – един е загинал, а шестима са ранени

Кола се вряза в автобус в София - един е загинал, а шестима са ранени

Един човек е загинал, а шестима са ранени при тежка катастрофа между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София. Инцидентът е станал малко преди 02:00 часа през нощта на кръстовището на булевардите „Възкресение“ и „Константин Величков“. Загиналият е сирийски гражданин.

Сред пострадалите са 21-годишният шофьор на автомобила и 18-годишно момиче в тежко състояние. В болница е настанен и водачът на автобуса, както и още двама души с различни травми. Един от пострадалите е освободен за домашно лечение.

По първоначални данни автомобилът се е движил с много висока скорост. Той се е врязал в страничното стъкло на автобуса, движещ се по нощна линия. Камерите в района ще бъдат прегледани за изясняване на причините. И двамата водачи са с отрицателни проби за алкохол и наркотици.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

