3 упражнения за по-силна и стабилна долна част на тялото

Подобрете стойката, намалете болката и повишете координацията“ с трите упражнения за долна част на тялото. Тя е е дом на най-големите мускули: седалищните, квадрицепсите и задните бедра. Тези мускули ви движат и е важно да се грижите добре за тях.

Силата в долната част на тялото играе централна роля в стабилизирането на кинетичната верига – система, която включва глезените, коленете, бедрата, гръбначния стълб, раменете и главата. Тя е важна за е важна за предотвратяване на травми, правилна стойка и намаляване на риска от падания с напредване на възрастта.

Укрепването от земята нагоре, започвайки с глезените, може положително да повлияе на други области чрез подобряване на стабилността, намаляване на мускулните дисбаланси и ограничаване на компенсаторни модели на движение, които често водят до контузии.

Силните мускули, връзки и сухожилия на долната част на тялото осигуряват по-добра опора на ставите, намалявайки вероятността от чести травми като навяхвания, разтежения или скъсани връзки.

За рутината на треньорката ще ви трябва оборудване, включително щанга и пудовка, така че е по-удобно да я правите във фитнеса. Въпреки това сме включили и алтернативни упражнения с дъмбели, ако имате такива у дома.

Повдигане на пръсти (Calf raise)

Серии: 3 Повторения: 10

Как се изпълнява:

  • Застанете с крака на ширината на таза. Дръжте коленете леко свити и стегнете корема.
  • Избутайте се през възглавничките на стъпалата и повдигнете петите. Задръжте горе и стегнете прасците.
  • Бавно спуснете и повторете.
  • Ако имате нужда от опора, дръжте се за стол, перваз или маса.

Ползи според Хъп:

  • Подобрява подвижността и стабилността на глезените.
  • Повишава ефективността при ходене, бягане, спринтове и скачане.
  • Предпазва от травми като навяхвания на глезена, плантарен фасциит и тендинит на ахилеса.
  • Подпомага стабилизацията на коляното при сгънато положение, намалявайки риска от травми.

Клек с щанга (Back squat)

Серии: 3 Повторения: 8–10

Как се изпълнява:

  • Поставете щангата на височината на раменете върху стойка и добавете тежести (или започнете само с лоста).
  • Застанете под щангата така, че тя да е върху горната част на гърба, но не върху врата. Хванете малко по-широко от раменете и стегнете корема.
  • Отстъпете назад и застанете с крака малко по-широко от раменете, пръстите леко навън. Коленете трябва да сочат напред или навън, никога навътре.
  • Спуснете таза назад и надолу, сякаш сядате на стол, сгъвайки едновременно коленете.
  • Спрете, когато бедрата са успоредни на пода, и се изтласкайте нагоре през петите и средата на стъпалата.

Ако нямате достъп до фитнес:
Направете клек с дъмбели, като държите тежестите на нивото на раменете.

Ползи според Хъп:

  • Увеличава подвижността и стабилността на ставите.
  • Подпомага изграждането на костна плътност, което намалява риска от артрит и остеопороза.
  • Подобрява силата на корема, баланса и стойката.
  • Укрепва големи мускулни групи, преминаващи през няколко стави.
  • Намалява риска от контузии чрез заздравяване на мускулите, сухожилията и връзките около коленете, бедрата и глезените.

Мах с пудовка (Kettlebell swing)

Серии: 3 Повторения: 5–7

Как се изпълнява:

  • Застанете с крака на ширината на раменете, пудовката е между тях. Хванете дръжката с две ръце.
  • Наведете се в ханша, избутвайки таза назад, със съвсем леко сгънати колене. Гърбът остава изправен, коремът стегнат. Замахнете пудовката назад между краката.
  • Избутайте таза напред, за да изправите тялото и издигнете пудовката до нивото на гърдите или главата. Ръцете остават отпуснати – движението идва от ханша. Стиснете седалището в горна позиция.
  • Контролирайте замаха, когато пудовката се връща между краката, и повторете.

Ако нямате пудовка:
Може да замените упражнението с мъртва тяга с дъмбели – натоварва същите мускули.

Ползи според Хъп:

  • Подобрява кардио издръжливостта чрез ускоряване на пулса и увеличаване на кислородната консумация.
  • Укрепва задната верига (мускулите по гърба на тялото), което помага за намаляване на болките в гърба и таза.
  • Тренира координацията, баланса и ангажира коремната мускулатура.

