3 упражнения за по-силна и стабилна долна част на тялото

Подобрете стойката, намалете болката и повишете координацията“ с трите упражнения за долна част на тялото. Тя е е дом на най-големите мускули: седалищните, квадрицепсите и задните бедра. Тези мускули ви движат и е важно да се грижите добре за тях.

Силата в долната част на тялото играе централна роля в стабилизирането на кинетичната верига – система, която включва глезените, коленете, бедрата, гръбначния стълб, раменете и главата. Тя е важна за е важна за предотвратяване на травми, правилна стойка и намаляване на риска от падания с напредване на възрастта.

Укрепването от земята нагоре, започвайки с глезените, може положително да повлияе на други области чрез подобряване на стабилността, намаляване на мускулните дисбаланси и ограничаване на компенсаторни модели на движение, които често водят до контузии.

Силните мускули, връзки и сухожилия на долната част на тялото осигуряват по-добра опора на ставите, намалявайки вероятността от чести травми като навяхвания, разтежения или скъсани връзки.

За рутината на треньорката ще ви трябва оборудване, включително щанга и пудовка, така че е по-удобно да я правите във фитнеса. Въпреки това сме включили и алтернативни упражнения с дъмбели, ако имате такива у дома.

Повдигане на пръсти (Calf raise)

Серии: 3 Повторения: 10

Как се изпълнява:

Застанете с крака на ширината на таза. Дръжте коленете леко свити и стегнете корема.

Избутайте се през възглавничките на стъпалата и повдигнете петите. Задръжте горе и стегнете прасците.

Бавно спуснете и повторете.

Ако имате нужда от опора, дръжте се за стол, перваз или маса.

Ползи според Хъп:

Подобрява подвижността и стабилността на глезените.

Повишава ефективността при ходене, бягане, спринтове и скачане.

Предпазва от травми като навяхвания на глезена, плантарен фасциит и тендинит на ахилеса.

Подпомага стабилизацията на коляното при сгънато положение, намалявайки риска от травми.

Клек с щанга (Back squat)

Серии: 3 Повторения: 8–10

Как се изпълнява:

Поставете щангата на височината на раменете върху стойка и добавете тежести (или започнете само с лоста).

Застанете под щангата така, че тя да е върху горната част на гърба, но не върху врата. Хванете малко по-широко от раменете и стегнете корема.

Отстъпете назад и застанете с крака малко по-широко от раменете, пръстите леко навън. Коленете трябва да сочат напред или навън, никога навътре.

Спуснете таза назад и надолу, сякаш сядате на стол, сгъвайки едновременно коленете.

Спрете, когато бедрата са успоредни на пода, и се изтласкайте нагоре през петите и средата на стъпалата.

Ако нямате достъп до фитнес:

Направете клек с дъмбели, като държите тежестите на нивото на раменете.

Ползи според Хъп:

Увеличава подвижността и стабилността на ставите.

Подпомага изграждането на костна плътност, което намалява риска от артрит и остеопороза.

Подобрява силата на корема, баланса и стойката.

Укрепва големи мускулни групи, преминаващи през няколко стави.

Намалява риска от контузии чрез заздравяване на мускулите, сухожилията и връзките около коленете, бедрата и глезените.

Мах с пудовка (Kettlebell swing)

Серии: 3 Повторения: 5–7

Как се изпълнява:

Застанете с крака на ширината на раменете, пудовката е между тях. Хванете дръжката с две ръце.

Наведете се в ханша, избутвайки таза назад, със съвсем леко сгънати колене. Гърбът остава изправен, коремът стегнат. Замахнете пудовката назад между краката.

Избутайте таза напред, за да изправите тялото и издигнете пудовката до нивото на гърдите или главата. Ръцете остават отпуснати – движението идва от ханша. Стиснете седалището в горна позиция.

Контролирайте замаха, когато пудовката се връща между краката, и повторете.

Ако нямате пудовка:

Може да замените упражнението с мъртва тяга с дъмбели – натоварва същите мускули.

Ползи според Хъп:

Подобрява кардио издръжливостта чрез ускоряване на пулса и увеличаване на кислородната консумация.

Укрепва задната верига (мускулите по гърба на тялото), което помага за намаляване на болките в гърба и таза.

Тренира координацията, баланса и ангажира коремната мускулатура.

Четете още: Как да се подготвите за по-добра тренировка