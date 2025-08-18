Иран обявява нови преговори с МААЕ по ядрената програма

Още една среща между представителите на Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) може да се проведе през следващите дни. Това съобщи представителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей. Според него по време на предишните разговори страните са обсъдили последиците от атаките на САЩ и Израел срещу ядрените съоръжения на Ислямската република.

„Що се отнася до посещението на заместник-генералния директор на Агенцията, целта е била да се разработят насоки за взаимодействие между Иран и Агенцията след атаката на ционисткия режим и САЩ срещу мирните ядрени съоръжения на Иран. Освен това бяха повдигнати въпроси, свързани със сигурността“, каза Есмаил Багаей пред репортери, цитират от IRNA.

Заместник-ръководителят на МААЕ Масимо Апаро посети Техеран миналата седмица.

След посещението му заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че страните са решили да продължат консултациите с агенцията.

През юни Иран временно преустанови сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия.

Техеран обвини агенцията в неизпълнение на задълженията си, което доведе до атаки срещу ирански ядрени съоръжения от страна на Съединените щати и Израел. Въпреки това, съгласно Договора за неразпространение на ядрени оръжия, МААЕ има право да провежда инспекции, за да се увери, че ядрените съоръжения на страната се използват само за мирни цели.