Google се съгласи да плати глоба от 36 млн. долара заради антиконкурентни сделки с австралийски телекоми

Google се съгласи в понеделник 18 август да плати глоба от 55 млн. австралийски долара (35.8 млн. щатски долара) в Австралия, след като регулаторът по защита на потребителите установи, че компанията е навредила на конкуренцията, плащайки на двата най-големи телекома в страната да инсталират предварително нейното приложение Google Search на Android телефони, като са изключени конкурентни търсачки.

Глобата идва в труден период за интернет гиганта, собственост на Alphabet, който миналата седмица загуби съдебно дело срещу Epic Games (създателя на Fortnite), обвиняваща Google и Apple в ограничаване на конкуренцията на магазините за приложения.

Миналия месец YouTube (също собственост на Google) бе добавен към австралийската забрана за социални мрежи за лица под 16 години, след като първоначално бе изключен от нея.

Австралийската комисия по конкуренция и защита на потребителите (ACCC) обяви, че между края на 2019 г. и началото на 2021 г. Google е имал сделки с Telstra и Optus, при които е споделял с тях приходите от реклами, генерирани от търсенето в Google Search на Android устройства.

Google призна, че договорките са имали съществено влияние върху конкуренцията, и се съгласи да прекрати подобни практики, както и да плати глобата, посочи ACCC.

„Днешният резултат … създаде потенциал милиони австралийци да имат по-голям избор на търсачки в бъдеще, а конкурентите да получат реален достъп до местни потребители,“ заяви председателката на ACCC Джина-Кас Готлиб.

Google и ACCC съвместно внесоха във Федералния съд предложението за глоба от 55 млн. австралийски долара.

Регулаторът отбеляза, че съдът тепърва ще решава дали санкцията е подходяща, но сътрудничеството между страните е помогнало да се избегне продължително съдебно дело.

Говорител на Google заяви, че компанията е доволна да реши казуса, който се отнасял до „клаузи, които отдавна не са част от нашите търговски споразумения“.

„Ние сме ангажирани да предоставяме на производителите на Android устройства по-голяма гъвкавост при предварително инсталиране на браузъри и търсачки, като същевременно запазим предложенията и функциите, които им помагат да се конкурират с Apple и да поддържат ниски разходи,“ добави говорителят.

Telstra заяви по-рано, че заедно с Optus (собственост на Singapore Telecommunications) са си сътрудничили напълно с ACCC и от 2024 г. не подписват подобни договори с Google.

