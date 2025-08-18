Петролното лоби на Индия финансира военната машина на Путин и това трябва да спре

Драстичното увеличение на покупките на руски суров петрол от Индия след нахлуването на руски войски в Украйна е „опортюнистично и дълбоко разрушително“ за глобалните усилия за изолиране на Кремъл и ограничаване на военната машина на Владимир Путин, написа търговският съветник на Белия дом Питър Наваро във „Файненшъл таймс“. Той посочи, че Ню Делхи „сега се приближава както към Русия, така и към Китай“ и „ако Индия иска да бъде третирана като стратегически партньор на Съединените щати, тя трябва да започне да се държи като такъв“.

В наситен със силни думи коментар Наваро – отколешен ястребов глас, а сега основна сила зад наказателните глобални мита на американския президент Доналд Тръмп – свърза търговските бариери на Индия с това, което той определи като финансова подкрепа за Русия, правейки разбор на сделки, които са за сметка на американската държава.

„Ето как работи петролната математика между Индия и Русия. Американските потребители купуват индийски стоки. Индия използва тези долари, за да купува руски суров петрол с отстъпка. Този руски суров петрол се рафинира и препродава по целия свят от индийски спекуланти в съюз с мълчаливи руски партньори, докато Русия прибира твърда валута, за да финансира военната си машина в Украйна.“

Наваро подчертава, че докато Русия продължава да унищожава Украйна с финансовата подкрепа на Индия, американските (и европейските) данъкоплатци са принудени да харчат десетки милиарди, за да помогнат на украинската отбрана. Междувременно Индия продължава да затръшва вратата на американския износ чрез високи митнически ставки и търговски бариери и в резултат, Вашингтон е с огромен търговски дефицит, доближаващ 50 млрд. щ. долара годишно. И докато източният фланг на НАТО става все по-уязвим, Западът плаща сметката за прането на петрол от Индия.

В исторически план Индия не е била значителен вносител на руски суров петрол и е била зависима по-скоро от Близкия изток. Преди Русия да нахлуе в Украйна руското черно злато е имало под 1% дял от общия внос на суровината в азиатската държава. Това се е променило през 2022-а след разпоредената от Кремъл инвазия на украинска земя и въвеждането на таван от 60 щ. долара за барел руски петрол от страните от Г-7, целящ да ограничи приходите на Москва от горивото и същевременно да поддържа потока на доставките в световен мащаб. В резултат на което в момента делът на руския петрол е около 37% от общия внос на Индия, според фирмата за анализ на данни Kpler.

Наваро подчертава дебело, че този скок не е породен от нуждите на вътрешното потребление на черно злато и движещата сила на тази търговия по-скоро е печалбата на лобито на големите петролни компании в Индия. Рафинериите са превърнали страната в огромен център за рафиниране на руски суров петрол на ниски цени. Те купуват суровината с голяма отстъпка, преработват я и след това изнасят рафинирани горива за Европа, Африка и Азия, като през цялото време защитават Ню Делхи от санкции под претекст за неутралност.

Търговията с преработени горива е голяма – Индия изнася повече от милион барела петролни деривати на ден, което се равнява на над половината от количествата суров петрол, който внася от Русия. Приходите отиват към свързаните с властта индийски енергийни гиганти, както и във военната каса на Путин. Reliance Industries Ltd., собственост на милиардера Мукеш Амбани, е сред купувачите на руски суров петрол по дългосрочни договори.

Наваро отбелязва още, че Индия продължава да разчита в голяма степен на руска военна техника, като Русия е доставила приблизително 36% от общия внос на оръжия на азиатската държава между 2020 и 2024 година. Въпреки че Ню Делхи все повече се обръща към Съединените щати, Франция и Израел, за да задоволи своите отбранителни нужди, тези сделки често са свързани с определени условия.

Например, индийското правителство редовно изисква американски компании да прехвърлят чувствителни военни технологии и да строят фабрики на индийска земя като условие за продажба. А това обезсмисля всяка полза от намаляването на търговския баланс на Америка, като същевременно създава сериозна опасност да прехвърли авангардни американски военни разработки на Индия, която в момента се ориентира както към Русия, така и към Китай.

През последните десетина дни Тръмп обложи Индия с 50% митническа ставка – много по-висока от тази на регионалните й конкуренти, отчасти за да накаже Ню Делхи за руските му покупки. Удвояването на първоначално обявения налог влиза в сила следващата седмица.

„Тази двустранна политика ще удари Индия в най-болезнената точка – достъпът ѝ до американските пазари – дори когато се стреми да прекъсне финансовия поток, поддържащ военните действия на Русия“, категоричен е Наваро. Защото, според него, „ако Индия иска да бъде третирана като стратегически партньор на Съединените щати, тя трябва да започне да се държи като такъв.“