Тайланд стартира услуга за конвертиране на криптовалута в бати за туристи

bitcoin биткойн криптовалута рекорд

Тайланд ще стартира тестова версия на услугата TouristDigipay, която ще позволи на туристите да конвертират криптовалута в бати. Това ще позволи плащания без пари в брой или с карти, заяви министърът на финансите Фичай Чунхавачира.

„Искаме да направим всичко възможно, за да улесним престоя на чуждестранните туристи в Тайланд“, каза той на пресконференция, цитирана от Bloomberg. Според ръководителя на тайландското министерство на финансите инициативата ще допринесе за развитието на туризма в кралството.

Тестването на програмата ще започне през четвъртото тримесечие на 2025 г. и ще отнеме 18 месеца.

Ще бъде възможно да се конвертират не повече от 500 хиляди бата (15 400 долара) на месец. Лимитът може да бъде преразгледан след края на пилотния период.

tajlandski bat

Агенцията пише, че Тайланд очаква да увеличи потока от туристи от Близкия изток и Югоизточна Азия, за да компенсира 33-процентния спад на туристическия поток от Китай през първата половина на годината.

Тайланд намали прогнозата си за броя на чуждестранните туристи през тази година с 10% до 33 милиона.

