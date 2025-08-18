На 18 август да помечтаем – да дойдат холивудски звезди в Смолян

На 18 август отбелязваме Международния ден на бездомните животни. Почти във всеки областен град в страната има приют за кучета. Едно от изключенията е Смолян, където общината тази година обяви, че не може да си го позволи, защото е пресметнала (към юни 2025 г.) че само за заплати ще са й нужни над 200 000 лв. годишно, та какво остава за другите разходи – обезпаразитяване, кастриране, осигуряване на храна за животните… Днес обаче темата ни не са смолянските неволи, а практиката – осиновяване на куче от приют.

Започваме с предимствата:

Кучетата са обезпаразитени, кастрирани, имат задължителна ваксина срещу бяс и от повечето приюти в страната се получават безплатно – само срещу лична карта и попълване на документ по образец. В някои области общинската Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места дава специална преференция – собствениците на кастрирани животни не плащат данък за тях.

Минусите – в повечето случаи кучетата са „улична превъзходна“, но и тя има своите плюсове – някои осиновители твърдят, че „помиярите“ са смес от две породи и от всяка са взели най-доброто, за да могат да оцелеят в нелеките условия.

Но преди да пристъпите към осиновяването, опознайте своя бъдещ домашен любимец. Възползвайте се от разходките, които някои от големите приюти предлагат през уикенда.

Не са малко примерите, когато известни актьори и актриси осиновяват животните, с които са си партнирали на екрана, за да им дадат истински дом след края на снимките.

Сара Джесика Паркър например прие котката Лотус, позната на зрителите като любимеца на Кари Брадшоу в „And Just Like That“….

Крис Евънс пък не устоя на чаровния си партньор от филма „Gifted“ и осинови кучето Доджър от снимачната площадка.

Подобна е историята и на Тейлър Суифт, която по време на снимките на музикалния клип „ME!“ среща малкия Бенджамин Бътън – бездомно коте, което моментално се превръща в част от семейството ѝ.

Актрисата Ивет Никол Браун от „Лейди и скитника“ (2019) също намира своя верен спътник – кучето Харли, избрано за нея лично от треньора на продукцията.



Тифани Хадиш не устоява на котката Катоник от комедията „Keanu“.

Софи Търнър успява да убеди родителите си да задържат Зуни – кучето, изиграло нейния вълк в „Игра на тронове“.

Дори Силвестър Сталоун пази верни приятели от снимачната площадка – костенурките Къф и Линк, които осиновява още през 70-те и които днес са на повече от 50 години.



През февруари т.г. се появи информация, че Силвестър Сталоун ще снима у нас шести филм за приключенията на Джон Рамбо.

Ако това е вярно, можем да си помечтаем някоя от сцените да бъде снимана на красивите Смолянски езера и някъде от Орфеевите скали да слиза Рамбо, придружен от един голям Шаро – „улична превъзходна“, но много смел и умен. И толкова добър, че Сталоун да запали всичките си големи приятели от Холивуд да си осиновят по едно куче от Смолян.

Симеон Коен