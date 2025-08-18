РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На 18 август да помечтаем – да дойдат холивудски звезди в Смолян

Смолян

На 18 август отбелязваме Международния ден на бездомните животни. Почти във всеки областен град в страната има приют за кучета. Едно от изключенията е Смолян, където общината тази година обяви, че не може да си го позволи, защото е пресметнала (към юни 2025 г.) че само за заплати ще са й нужни над 200 000 лв. годишно, та какво остава за другите разходи – обезпаразитяване, кастриране, осигуряване на храна за животните… Днес обаче темата ни не са смолянските неволи, а практиката – осиновяване на куче от приют.

Започваме с предимствата:
Кучетата са обезпаразитени, кастрирани, имат задължителна ваксина срещу бяс и от повечето приюти в страната се получават безплатно – само срещу лична карта и попълване на документ по образец. В някои области общинската Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места дава специална преференция – собствениците на кастрирани животни не плащат данък за тях.

Минусите – в повечето случаи кучетата са „улична превъзходна“, но и тя има своите плюсове – някои осиновители твърдят, че „помиярите“ са смес от две породи и от всяка са взели най-доброто, за да могат да оцелеят в нелеките условия.

Но преди да пристъпите към осиновяването, опознайте своя бъдещ домашен любимец. Възползвайте се от разходките, които някои от големите приюти предлагат през уикенда.

Не са малко примерите, когато известни актьори и актриси осиновяват животните, с които са си партнирали на екрана, за да им дадат истински дом след края на снимките.

Сара Джесика Паркър например прие котката Лотус, позната на зрителите като любимеца на Кари Брадшоу в „And Just Like That“….

untitled design 4 1

Крис Евънс пък не устоя на чаровния си партньор от филма „Gifted“ и осинови кучето Доджър от снимачната площадка.

chris evans cde3888f29114cf29a6e72caec731962

Подобна е историята и на Тейлър Суифт, която по време на снимките на музикалния клип „ME!“ среща малкия Бенджамин Бътън – бездомно коте, което моментално се превръща в част от семейството ѝ.

taylor swift cat 02 053125 34f512db027d4dbbab03b6e4b502aaaf

Актрисата Ивет Никол Браун от „Лейди и скитника“ (2019) също намира своя верен спътник – кучето Харли, избрано за нея лично от треньора на продукцията.

lady


Тифани Хадиш не устоява на котката Катоник от комедията „Keanu“.

494459679 3959198721006430 4724251499530709010 n

Софи Търнър успява да убеди родителите си да задържат Зуни – кучето, изиграло нейния вълк в „Игра на тронове“.

d4j5i2wwkaskvht

Дори Силвестър Сталоун пази верни приятели от снимачната площадка – костенурките Къф и Линк, които осиновява още през 70-те и които днес са на повече от 50 години.

rambo tortue

През февруари т.г. се появи информация, че Силвестър Сталоун ще снима у нас шести филм за приключенията на Джон Рамбо.

Ако това е вярно, можем да си помечтаем някоя от сцените да бъде снимана на красивите Смолянски езера и някъде от Орфеевите скали да слиза Рамбо, придружен от един голям Шаро – „улична превъзходна“, но много смел и умен. И толкова добър, че Сталоун да запали всичките си големи приятели от Холивуд да си осиновят по едно куче от Смолян.

Симеон Коен

