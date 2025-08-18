РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Села от Кюстендилско ще кандидатстват за разкриване на мобилни здравни пунктове

22 села от Община-Кюстендил ще кандидатстват за разкриване на преместваем здравен пункт, тип фургон или „мобилна къща“, с финансиране по Плана за устойчивост и развитие, стана ясно на среща в Общината.

Толкова са селата в общината, които отговорят на критериите по правителствената програма, а крайният срок за кандидатстване е 24 септември.

Изискването е населеното място да няма личен лекар, лекарска практика, по сключен договор, както и да е с над 100 жители. В преместваемите обекти за здравни услуги ще има лекарски кабинет, чакалня и манипулационна, както и канализация, и система за отвеждане на отпадни води.

Идеята се одобрява от кметове на села, където на практика няма здравно обслужване по различни причини. В едно от най-големите села Соволяно например лекарският кабинет е закрит преди 5-6 години, повечето от жителите имат личен лекар в Кюстендил. Преместваем пункт за здравно обслужване би променил ситуацията, казва кметът на селото Пламен Илиев:

„Хората ходят до града. Вечер няма автобуси. Казват им, че няма направления, да дойдат на другия ден. Едно ходене по мъките“, обясни той. 

